高思博率藍營議員強力監督市政　呼籲準台南市長黃偉哲硬起來！

▲國民黨台南市議會黨團顧問高思博，率16位市議員強力要求黃偉哲硬起來，不要做凡事只能聽從新潮流命令的玩偶。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

準台南市長黃偉哲就任前夕，前行政院政務委員高思博12月24日率領16位國民黨籍市議員，強力要求黃偉哲拿出一個市長應有的肩膀，為市民服務，不應是個凡事只能聽從新潮流命令的玩偶！

年底台南市長選舉一役雖然落敗，但被形容打出國民黨近20年來最漂亮的一戰，高思博挟其超高人氣，24日在台南市議會聯合16位黨籍市議員共同召開記者會。國民黨台南市議會黨團宣布聘請高思博作為黨團顧問，一起監督市政，作議員最堅實的後盾。

針對黃偉哲小內閣成員，高思博說這不但是舊瓶裝舊酒，放任前市長賴清德留下的「問題官員」續職，更是「無力」市長的表現。因此，高思博要求黃偉哲，不要糾結於民進黨內派系鬥爭，與其把時間花在正副議長上，不如挺直腰桿，拒絕賴清德，拒絕派系，黃偉哲應該要問問自己當市長的目的是什麼，難道只為了當一個凡事必須請示上級的兒皇帝！



高思博說黃偉哲面對重大議題，一直以來都是官腔官調，幹話連篇，不敢給出具體的承諾與時限。高思博說找不到房屋稅的法源依據，藍營已經幫你找好了；龍崎案市政府也能夠撤銷許可要求廠商補件，增加立委席次也可以依照憲法提請大法官解釋。這些不知道黃偉哲是不會、不敢還是不願意作的重大議題，國民黨都會確實監督，也會提出具體的建議，希望未來黃偉哲市長能夠硬起來作台南市長，不要當派系的玩偶。

針對市政府發放龍崎掩埋場的水保許可，新科台南市長黃偉哲說他完全不知情一事，市議員盧崑福說這樣震驚全台的重大爭議案，同黨的李孟諺代理市長竟然完全沒有知會黃偉哲，這背後是誰在指示？交接期的看守市府，竟然放任事業廢棄物來傷害所有台南市民。

蔡育輝指出台南市政府已經負債累累，明年度預算編列因前瞻建設計畫，將增加36億的負債，加上市府規劃開發新的單一行政中心，勢必大幅增加市府財政負擔。因此，未來黨團將嚴密審視市政府的每項開支，不能讓市民的納稅錢被政府胡亂浪費。

而王家貞則是針對黃偉哲市府無心凍漲的房屋稅提出強烈批判，她說房屋稅是台南市民心中的痛，市民沒有享受到比其他城市更多的福利跟建設，卻要承擔全台最高的房屋稅！黃偉哲市長在這項重大議題上態度卻反覆無常，到現在還找不到法源依據、又說如果沒辦法凍漲，那就未來調降？

議員林燕祝與洪玉鳳則是對房屋稅提出抗議。一個曾經公開反對凍漲房屋稅的財稅局長，因為承受不了壓力臨時落跑；前幾天公開支持凍漲的地政局長，卻曾是調漲房屋稅的審議委員。議員們質疑，地政局長對於房屋稅的真實態度究竟是什麼，是不是為了謀求官位才改變自己的說法，開議後一定要求局長說明清楚當時審議房屋稅時的立場。

面對未上任即爭議不斷的黃偉哲小內閣及黃偉哲未來施政能力，高思博與16位黨籍議員在新科市長就任前夕提出上述質疑，共同宣誓未來4年將盡一切力量為台南市民的荷包把關，爭取應有的福利，對於房屋稅、龍崎案與立委席次等重大議題提出建言與具體作法，共同呼籲黃偉哲硬起來。