「不玩了」黃偉哲財稅局長沈盈如未上任　先請辭退休

▲台南市長當選人黃偉哲新小內閣團隊中，原公布出任財稅局長沈盈如，因個人生涯規劃謙辭，黃偉哲幾度慰留無效，最後只能尊重及祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長當選人黃偉哲新小內閣團隊中，原公布出任財稅局長沈盈如，因個人生涯規劃謙辭，黃偉哲幾度慰留無效，最後只能尊重及祝福其選擇。

據了解，沈盈如爲現任台南市財稅局副局長，並代理財稅局長，原於代理市長李孟諺期間已簽准在2019年3月5日退休，但黃偉哲希望能借重其長才一起為市政打拚，延攬沈盈如代理局長留任，並由副局長真除爲財政局長，之前黃偉哲公布上一波人事名單時，沈盈如還歡喜現身在記者會場，並發表感謝黃偉哲的任用，惟12月22日沈盈如向市府人事處表明仍希望能退休，黃偉哲慰留無效，最後只能尊重沈盈如的生涯規劃，並予以祝福。目前黃偉哲小內閣的財稅局長，現由黃偉哲積極徵詢中。

據了解，台南市政監督聯盟發起人高思博12月21日還抨擊黃偉哲市長宣稱台南小內閣名單中，故原市府團隊加回收政治舊面孔就佔了23位，高達市府31位首長的74％，舊瓶裝舊酒，了無新意，辜負台南市民期待，並點名捍衛調漲房屋稅大將的財稅局副局長沈盈如真除財稅局長，22日就傳出沈盈如請辭退休，是否相關，耐人尋味。