早晚溫差大　宜縣衛生局：3歲以下嬰幼兒儘快打流感疫苗

▲近日早晚溫差大，宜蘭衛生局呼籲3歲以下嬰幼兒，儘快接種流感疫苗！（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

近日早晚溫差大，宜蘭衛生局呼籲3歲以下嬰幼兒，儘快接種流感疫苗！該局表示，宜縣2018年度採購流感疫苗約13萬劑，累計接種數超過11萬劑，目前0.5mL劑型剩餘量約190劑，近日0.5mL劑型疫苗用罄後將暫緩供貨；另0.25mL劑型剩餘量約2千342劑，供應量充足，且本季流感疫苗株與社區流行病毒株吻合，請各位爸爸媽媽儘速帶家中6個月以上至3歲以下嬰幼兒完成接種，以降低罹患流感機會。

宜蘭衛生局指出，嬰幼兒係流感的高危險群，一旦感染流感容易產生嚴重併發症或死亡的風險，呼籲讓家中嬰幼兒接種流感疫苗，以降低流感病毒對健康的威脅，且接種流感疫苗後到產生抗體約需2週，建議家長儘速帶家中6個月以上至3歲以下的嬰幼兒接種疫苗，此外，如果是8歲以下第1次接種流感疫苗，應接種兩劑流感疫苗，第1劑與第2劑則應間隔4週，才有足夠保護力。

衛生局再次提醒，近期各地日夜溫差大，民眾除了接種流感疫苗外，也應做好手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並落實生病不上班、不上課，以降低感染或傳播流感病毒的機會；另請有類流感症狀者儘速就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑用藥條件者，無須快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑。若有相關疑問，可洽詢1922傳染病諮詢專線及該局9357011防疫專線詢問。