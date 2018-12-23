　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藏在時光裡的顏色　國寶級藝術家陳忠藏80藝術展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」，將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊展出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」，將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊展出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊，展出蘭陽水彩大師陳忠藏的歷年精彩作品。

▲▼「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」，將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊展出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」，將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊展出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭文化局表示，陳忠藏為宜蘭在地重要藝術家，在美術水彩創作領域，是繼藍蔭鼎後，可謂水彩界之祭酒。陳忠藏創作多元，在出神入化的水彩作品外，書法、水墨及雕塑等亦有傲人的創作能量。

而除了具備自身豐沛的創作能量，陳忠藏在作育藝術英才上更不遺餘力，在擔任國中小美術老師20餘年間，教導無數藝術英才，並創辦臺韓日水彩畫交流展、亞洲現代國際美展及亞洲水彩畫聯盟，創立宜蘭縣美術學會及2月畫會（宜蘭縣2月美術學會前身），無論在扎根宜蘭藝術基底及與各方交流互動上皆有斐然成績。

宜蘭文化局指出，陳忠藏之創作，擅長將自然風光納入筆下，陳忠藏曾論其自身創作：「個人的繪畫取材大致可分兩方面。一是在自然界尋找美的感動素材，適時即可入畫；一是取材於某種景物，再賦予美的生命。」美的生命在陳忠藏的筆下轉化成精湛的藝術成果，受到各方藝文人士的肯定。

而陳忠藏的藝術創作涉獵面向甚廣，其中以水彩畫的創作件數最多。渾厚的色彩和靈活的筆觸，融入東方書畫筆趣和略帶朦朧感的詩情畫意，形成他的獨特水彩畫風。他作畫時，總是意在筆先，下筆急風驟雨般的揮灑，彩繪出生動畫面。大約2、30分鐘內就完成一幅完美的對開作品。他透過多樣性表現技法交融所造就的風貌與一般精細刻畫、描摹的趣味大不相同。這種下筆快、狠、準的寫意水彩畫法在當今國內外水彩畫界甚為少見。

ET快訊
即／海嘯襲！樂團主唱妻被目睹「還活著」　他悲喚：快回來
轟一聲！直擊海嘯2米高浪撲來　龍蝦台商逃死：大家在發抖
嚴立婷躺床「老公視角」　逆天直長美腿全露太犯規！

關鍵字：宜蘭,陳忠藏,80藝術展

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

台中運將撞人行道路樹後下車查看　突癱軟倒地命危！

今年跨年冷冷！準冷氣團周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

「建康男孩」西北好蚤節募1萬700元捐公益　竹市年度暖男暖女出爐

好友一家不會下廚！男大生到府教做湯圓　「順手24道菜」網友全跪了

2020年長榮愛心空姐年曆開拍搶先看　主打白色清新田園風格超夢幻

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

今年跨年冷冷！準冷氣團周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

「建康男孩」西北好蚤節募1萬700元捐公益　竹市年度暖男暖女出爐

好友一家不會下廚！男大生到府教做湯圓　「順手24道菜」網友全跪了

2020年長榮愛心空姐年曆開拍搶先看　主打白色清新田園風格超夢幻

聲控老公煎蔥油餅！「鍋子倒油→翻面2次」她一看成品…暈了　網秒爆陰謀論

嗨翻啦！3歲萌弟模仿「登美丘大媽舞」　超彈跳舞步～媽笑得每叮每當

決心剷除黃牛票！　5000人贊成提案「學日本重罰」

手工點心1個20元！市場八婆狂碎嘴「20太貴了啦」　老闆嘆：生意難做啊

藏在時光裡的顏色　國寶級藝術家陳忠藏80藝術展

影／跳進西門町、金門！全台200生10分鐘快閃散播快樂放下手機

手腕滿是燙斑！屏東媳婦睡不著「玩火殺時間」　燒死隔壁房公公

逼真度100%「蛇紋絲襪」洗版推特！　雙腳長滿鱗片超驚悚

今年跨年冷冷！準冷氣團周四報到影響一周　中部以北濕冷低溫13度

效法美國辦高中明星賽　大聯盟球探：給球員職棒目標

SBL／林書緯20+5+6全能秀　富邦轟103分笑奪3連勝

雪炫大聊：胸部變得有彈性　NU'EST JR「臉漲紅」全程害羞低頭

律師戳破楊冪離婚盲點！　少了關鍵4字「離婚不生效」

制服妹撩裙「跪姿狂搖」！網噴鼻血：看了2hr...結局卻神轉

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘死傷破千　 222死843傷

名廚也推薦！頭城傳統美食多　九層炊不沾醬也好吃

生活熱門新聞

約3友變一人旅行　桃園妹：一次..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

拉麵店留1星被公審！成大男還原..

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

睡一半驚見「喪屍乳膠頭」盯笑　..

即／北北基6縣市大雨特報！周五..

他收「仙貝肩背包」！網大驚：還..

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝..

1年換12男友被酸爆！逆天腿神..

古早味奶粉喝法曝光　年輕人驚：..

男友逛買場吼「快大了」！她嘆：..

兒半夜咳醒第一句話：不要把拔！

嘉義野溪被棄16雞屍　驗出禽流..

更多熱門

相關新聞

林姿妙從新北挖角秘書長、教育處長

2018九合一選舉，羅東鎮長林姿妙成為宜蘭縣首位女縣長，25日將上任，小內閣從新北市政府借將，秘書長由現任新北市工務局副局長林茂盛接掌，教育處長則由新北市體育處副處長王泓翔接任。

傳藝編織工藝快閃工坊　藝師合力

宜蘭第5個轉運站　蘇澳轉運站啟用

妻拒吃冰淇淋　夫硬上挨告性侵

祿榮哲等10人　捐簡易型訓練模型

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

楊冪霸氣買房不問劉愷威：我買得起啊

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面