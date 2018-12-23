藏在時光裡的顏色　國寶級藝術家陳忠藏80藝術展

▲▼「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」，將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊展出。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「藏在時光裡的顏色─陳忠藏80藝術展」將於23日至2019年3月3日，在羅東文化工場天空藝廊，展出蘭陽水彩大師陳忠藏的歷年精彩作品。

宜蘭文化局表示，陳忠藏為宜蘭在地重要藝術家，在美術水彩創作領域，是繼藍蔭鼎後，可謂水彩界之祭酒。陳忠藏創作多元，在出神入化的水彩作品外，書法、水墨及雕塑等亦有傲人的創作能量。

而除了具備自身豐沛的創作能量，陳忠藏在作育藝術英才上更不遺餘力，在擔任國中小美術老師20餘年間，教導無數藝術英才，並創辦臺韓日水彩畫交流展、亞洲現代國際美展及亞洲水彩畫聯盟，創立宜蘭縣美術學會及2月畫會（宜蘭縣2月美術學會前身），無論在扎根宜蘭藝術基底及與各方交流互動上皆有斐然成績。

宜蘭文化局指出，陳忠藏之創作，擅長將自然風光納入筆下，陳忠藏曾論其自身創作：「個人的繪畫取材大致可分兩方面。一是在自然界尋找美的感動素材，適時即可入畫；一是取材於某種景物，再賦予美的生命。」美的生命在陳忠藏的筆下轉化成精湛的藝術成果，受到各方藝文人士的肯定。

而陳忠藏的藝術創作涉獵面向甚廣，其中以水彩畫的創作件數最多。渾厚的色彩和靈活的筆觸，融入東方書畫筆趣和略帶朦朧感的詩情畫意，形成他的獨特水彩畫風。他作畫時，總是意在筆先，下筆急風驟雨般的揮灑，彩繪出生動畫面。大約2、30分鐘內就完成一幅完美的對開作品。他透過多樣性表現技法交融所造就的風貌與一般精細刻畫、描摹的趣味大不相同。這種下筆快、狠、準的寫意水彩畫法在當今國內外水彩畫界甚為少見。