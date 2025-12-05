　
社會 社會焦點 保障人權

詐團殺人！20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名出身清寒的20歲劉姓男大生，北上求學期間不幸落入詐騙陷阱，不僅積蓄被騙光，更背負沉重貸款。因自責不願拖累單親母親與妹妹，他最終選擇在老家結束年輕生命，留下無盡傷痛。龐大喪葬費用讓本就困頓的家庭雪上加霜，幸有公益團體及時伸出援手，協助這個破碎的家庭度過難關。

▲彰化十方功德行善團長陳永聰送慰問金。（圖／陳永聰提供）

▲彰化十方功德行善團長陳永聰送慰問金。（圖／陳永聰提供）

據公益團體《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，劉姓男大生家境極為清苦。父親早逝，全家生計僅靠母親一人獨力支撐，底下還有兩名分別就讀大學及國中的妹妹。劉生努力半工半讀，考上台北的大學，原本是全家希望所託，期盼能藉由教育翻轉命運。然而，他在台北期間卻不幸遭詐騙集團盯上，落入圈套。

詐騙手法讓劉生不但賠光所有辛苦打工存下的積蓄，更因此背上銀行貸款。龐大的經濟壓力與罪惡感瞬間擊垮了他，一度被迫休學，後來雖轉讀夜校試圖繼續學業，但債務的陰影始終如影隨形，壓得他喘不過氣。

陳永聰指出，上週，劉生回到彰化老家。細心的母親發現兒子情緒異常低落、鬱鬱寡歡，經再三關懷詢問，才驚悉兒子竟遭遇詐騙。然而，出於不想讓家人擔憂的貼心，或許更是深陷於自責與無助中，劉生對於被騙金額與貸款細節絕口不提，只是獨自承受所有壓力。劉母萬萬沒想到，這次兒子的返家，竟成了訣別。兩天前，疑因不願成為家庭負累，劉生在無盡絕望中選擇輕生，留給家人撕心裂肺的悲痛。

突如其來的噩耗，讓這個早已負荷沉重的單親家庭瞬間崩潰。面對至親離世，劉母與兩名女兒除了無盡哀傷，更面臨現實的殘酷難題：連籌措基本喪葬費用都極為困難。就在母女三人彷徨無助之際，《十方功德行善團》獲悉此一不幸消息，主動伸出援手，立即捐贈新台幣10萬元善款，協助家屬為劉生辦理後事，讓年輕的生命能帶著尊嚴走完最後一程。

陳永聰沉痛指出，近三年來，該團體協助處理的輕生案件中，就有超過十例是詐騙受害者，其中高達八成因被詐騙而想不開的個案，都是像劉生一樣的年輕生命，比例之高令人心碎與震驚。

陳永聰強烈呼籲，社會大眾若不幸遭遇詐騙，切記詐騙集團才是唯一的加害者。千萬不要因為自責、羞愧而將痛苦悶在心裡，獨自承受。一定要勇敢向警方報案求助，並積極向家人、朋友或相關社福、諮詢機構尋求支持。唯有正面求援，問題才有解決的可能，絕不能放任詐騙集團繼續為非作歹，吞噬更多無辜的人生。

願劉姓男大生安息，在另一個世界不再有痛苦與恐懼。此一悲劇也再次警示，詐騙犯罪奪走的往往不只是金錢，更可能摧毀一個人的求生意志與整個家庭的未來。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

這些平台詐騙案比小紅書還多！　藍問劉世芳：要不要封鎖Tinder？

內政部4日根據刑事局「打詐儀錶板」統計，認定小紅書APP涉入1706件詐騙案件，決定暫定期間1年。國民黨立委許宇甄表示，知名交友軟體「Tinder」同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署自己的資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多。請問內政部長劉世芳，為什麼不封鎖Tinder？

看TikTok+LINE群　「投資」60萬全被騙

看TikTok+LINE群　「投資」60萬全被騙

揪同夥上街隨機性侵　關10年出來再闖民宅猥褻

揪同夥上街隨機性侵　關10年出來再闖民宅猥褻

預拌車煞不停　追撞轎車衝人行道

預拌車煞不停　追撞轎車衝人行道

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

彰化詐騙陳永聰行善團影音

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

