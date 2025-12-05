老闆 LINE 要你匯款？ 內埔警走進企業　揭620萬險被騙真相

▲內埔警分局長拜訪內埔工業區強化反詐騙防線。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔警分局推動「跨域合作、異業結盟」反詐工作，今（5）日前往內埔工業區多家企業，強化主管與員工的識詐能力，並協助企業建立內部反詐宣導網絡。警方指出，近期最常見為假冒老闆或財務長要求緊急匯款，轄內曾有財務專員差點依指示匯出20萬美金，所幸行員機警通報才成功阻詐。警方提醒所有金流指令務必二次查證，避免落入詐騙陷阱。

內埔警分局長江世宏今日率偵查隊隊長及新北勢派出所所長，前往內埔工業區拜訪轄內多家企業，與企業主管面對面交流，強化公司及員工內部防詐應對能力，利用公司各項內部群組，建立識詐宣導共同作戰網絡。現場企業代表反應熱絡，對警政單位主動出擊表示肯定。

分局長指出，近期最常見的企業詐騙手法，是假冒公司老闆、財務長要求緊急匯款。日前內埔分局轄內即成功攔阻一起重大案件，詐騙集團偽造公司主管身分，要求財務專員匯出20 萬美金(約新台幣620萬)，所幸銀行行員機警通報，警方反應迅速，才成功阻詐，避免企業蒙受巨額損失。

警方也提醒，詐騙手法持續翻新，另一常見類型為冒充老闆（或主管）邀請加入 Line 群組，佯稱重要專案或內部溝通，待被害人加入後再以「緊急付款」、「協助投資」等理由詐取金錢。警方強調，公司內部所有金流指示應有固定流程，員工切勿因「怕延誤進度」而跳過查證。

內埔警分局呼籲公司企業，對於所有匯款、金流、合約資料變更，務必二次查證，遇到非預期的主管指令，應以電話或面對面再確認，遇疑似詐騙可立即撥打 165 或向轄區警方查證。內埔警分局將持續走入企業、社區與校園，透過跨域合作串起警民力量，打造「全民反詐」的安全防護網，共同守護企業資安與員工財產安全。