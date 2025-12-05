長照涵蓋率全國第一　嘉義縣團隊合作及危機管理成長營再強化

▲▼ 嘉義縣長照團隊合作及危機處理成長營，藉由訓練提升長照品質 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局今5日在新港鄉香藝文化園區舉辦「長照團隊合作及危機處理成長營」，集結全縣長照中心照顧管理專員、督導及衛生所人員，透過活動強化長照團隊合作及溝通能力，嘉義縣衛生局長趙紋華也以「風險評估與危機管理」為主題親自授課，帶領同仁團體更認識高齡社會。

長照工作需具備溝通協調及處理危機能力，成長營透過小組活動進行「團隊共識與合作」，活動設計多元且具互動性，引導大家學習有效溝通模式與協作技巧，並反思在團隊中彼此的角色定位，在實作中體會團隊合作的重要性，也更理解如何在日常工作中強化專業資源之間的協作。

趙紋華表示，因應近年大規模災害與照顧事件日增，長照前端評估至後端照護的風險管理成為重要課題，在「風險評估與危機管理」課程中分享近30年從基層到局長的實務經驗及重大事件應變歷練，分享如何提升風險敏銳度、掌握情勢判斷並進行臨機應變，協助照專、督導與衛生所人員面對災害與危機事件。

今日也頒發今年度全縣「長照涵蓋率」前3名的個人及團隊獎項，肯定第一線人員的努力；今年嘉義縣也再次榮獲全國長照涵蓋率第1，這份成績是大家共同投入的成果。

趙紋華也指出，長照管理專員不僅要評估個案需求，更肩負掌握家庭照顧資源、串聯在地網絡等重要任務。如有長照服務需求，可洽各鄉鎮衛生所長照分站或撥打1966長照服務專線(前5分鐘免費)，將有專人服務。