頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初勘判定是「人造物」

▲▼專家學者現勘頭城鎮一處建築工地挖出的疑古沉船遺跡木質構件，確認工地範圍並非考古遺址，且後續將展開深入研究木質構件是何物。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮一處建築工地近日挖出一批木質構件，引發外界關注疑是「古沉船」之物。宜蘭縣政府文化局於12月2日下午接獲通報，迅速採取行動，要求施工廠商立即停工，並通報文化部文化資產局。經多日調查，今（5）日專家學者現勘，確認工地範圍並非考古遺址，但木構件初步判定為人造物，後續將深入研究木構件是何物。

文化局表示，12月2日接獲通報，第一時間要求施工廠商停止工程，並於次日（3日）聯合縣府建設處及三位專家學者前往現場勘查。初步判斷，現場挖出的木質構件經過加工，但用途不明。文化局隨即要求廠商妥善保管該批木構件，並於12月4日將其移至文化局所屬場域存放。

今日（5日），文化局再次邀請兩位考古遺址專家學者前往工地進行現場勘查。專家指出，工地範圍內未發現史前或歷史時期的考古文化層，確認該地並非考古遺址。文化局強調，施工廠商必須經縣府同意後才能復工，且復工後需委託考古專家進行施工監看。若再挖出疑似遺跡或人造物，施工必須再次停止。

針對木構件的性質，文化局表示，根據專家今日的初步判斷，該批木構件外型特徵應屬人造物。文化局已計劃委託特殊領域的專業單位進行進一步研究，以釐清其加工方式及用途。

文化局重申，依據《文化資產保存法》第106條及107條規定，施工或開發行為中若發現疑似考古遺址，廠商必須立即停工並通知主管機關，違者最高可處新台幣200萬元罰鍰。縣府呼籲施工單位務必遵守相關規定，確保文化資產的完整性。