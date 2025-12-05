　
    • 　
>
地方焦點

桃園市府整頓佔用道路！南門市場上百攤商陳情　要求就地合法

▲桃園市府為整頓攤商亂象今天啟動標線調整，圖為為整頓前攤商佔地營業亂象。（圖／市府經發局提供）

▲桃園市府為整頓攤商亂象今天啟動標線調整，圖為為整頓前攤商佔地營業亂象。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區南門市場月前大火後，市府為整頓攤商長期占用道路營業亂象，今（5）日啟動標線調整作業，引發上百攤商到場陳情抗議，要求就地合法、原地復業等訴求，桃園警方動員上百警力到場維持秩序；市府指出，未來將全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔營業場所，逐步取代過去違規占用道路的經營型態，籲請攤商配合。

▲桃園市南門市場上百攤商今天到場陳情，提出就地合法訴求，桃園警方在旁維持秩序。（圖／桃園警方提供）

▲桃園市南門市場上百攤商今天到場陳情，提出就地合法訴求，桃園警方在旁維持秩序。（圖／桃園警方提供）

針對南門市場前文化街，長期因攤販違規占用道路及汽機車違規停放，導致周邊交通壅塞、行人通行空間受限，不但影響市場環境，亦對行路安全造成隱憂。為改善此亂象，市府啟動道路標線調整作業，期望重整道路秩序，恢復文化街原有通行功能，營造安全、友善的市場周邊環境。

未料今天標線調整作業卻引發上百外攤商到場陳情，要求就地合法、原地復業、攤販要生計等訴求。為避免場面失控，桃園警分局動員上百警力到場協助維護秩序，以確保交通順暢與標線調整作業順利執行。

市府交通局表示，自即日下午1時起至12月8日（星期日）下午5時止，文化街將進行道路標線劃設工程，工程內容包括標線及人行道等通行動線調整，以提升道路使用效率。施工作業如因天候或現場因素將機動調整工序，呼籲民眾配合，施工期間將停放於文化街的汽機車提前移置，以利工程順利進行。

▲桃園市府在南門市場大火後為整頓攤商亂象今天啟動標線調整，交通局籲請攤商與民眾配合。（圖／桃園市經發局提供）

▲桃園市府在南門市場大火後為整頓攤商亂象今天啟動標線調整，交通局籲請攤商與民眾配合。（圖／桃園市經發局提供）

此外，市府指出，未來將透過標線調整與攤位規劃雙軌並行，不僅可改善文化街的交通與步行品質，亦能兼顧民眾採買需求，促進市場環境朝有序、友善的方向發展。

市府也強調，文化街作為南門市場周邊的重要生活動線，其交通與環境問題存在已久，此次標線工程為改善的第一步，未來市府將持續與攤商、居民及市場自治組織溝通協調，在兼顧安全與通行便利前提下，共同打造更完善的南門市場周邊環境。文化街重整完畢之後，道路兩側將禁止擺攤，未來將全面盤點南門市場周邊可行空間，盡可能增設合法攤位區，提供攤販安全、穩定且整潔的營業場所。

韓團成員抵台「坐輪椅」　粉絲心疼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷

大嬸開車闖紅燈撞飛女騎士　她瞬間倒地全身傷

桃園市黃姓女子前（3）日上午駕駛自小客車行經大興西路、蓮埔街口處時，疑似未注意路口紅燈仍強行闖越，結果撞上直行機車，造成李姓女騎士當場被撞飛倒地，桃園警方據報到場，女騎士有多處擦傷，黃女則無礙，警方為雙方實施酒測，均無酒精反應，警方對肇事黃女當場開單告發外，並依規定記點處置，至於肇事原因仍待調查釐清。

桃園女3公尺寬車道翻覆　4輪朝天畫面曝

桃園女3公尺寬車道翻覆　4輪朝天畫面曝

慈護宮水燈繞境今晚登場　市區交通疏導提醒

慈護宮水燈繞境今晚登場　市區交通疏導提醒

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

桃園南門市場大火　災損區域拆除

桃園南門市場大火　災損區域拆除

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

