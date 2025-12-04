桃食安心舞動健康嘉年華12/6-7日登場　萬張美食券現場大方送

▲桃食安心舞動健康嘉年華打造專屬桃園的「健康 × 食安 × 青春」城市品牌。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局4日表示，該局主辦的年度大型健康盛事「2025桃食安心舞動健康嘉年華」，將於12月6、7日在桃園藝文廣場熱鬧登場，活動結合街舞決賽、美食市集、親子闖關、健康教育等多元內容，並將發放萬張美食券(發完為止)，打造專屬桃園的「健康 × 食安 × 青春」城市品牌。



該局指出，去年活動兩天就吸引上萬人熱情參與，今年更全面升級內容與規模，結合最受矚目的街舞決賽、人氣美食市集、親子闖關挑戰以及實用的健康教育展區。現場將大方發放超過萬張美食券，讓民眾玩樂同時也能享受在地美食。

萬張美食券可至600家合作店家使用，還有iPhone 17、50吋LED智慧顯示器、iPad A16及多項家電等30萬超值摸彩品，於兩天活動的下午進行直播開獎，寓教於樂，適合全家共同參與。

衛生局表示，桃園市今年9月率先全國推出餐飲店家「食安評價星級評等制度」提升食安透明度。評分以1至5顆星呈現，內容橫跨六大項目，包括：食品良好衛生規範準則、食材溯源、正確食品標示、食品抽驗合規性、登錄及申報資料正確性、自主管理落實情形（含開工前即時上傳環境與人員健康狀態）等項目、所有項目皆達標者，才能獲得最高 5 星榮耀。

截至11月獲得5顆星有16 家校園午餐團膳工廠及12 家大型筵席餐廳，另有24家獲4.5顆星及33家獲4顆星。衛生局說明，食安評價星級評等制度將持續評核，桃園成為全國率先以「透明化數據」推動食安治理的城市，也將持續擴大評等對象，逐步涵蓋更多食品業者。