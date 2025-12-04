大塭寮滯洪池多項工程遭減項　陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

▲陳亭妃會勘大塭寮排水工程，要求明年汛前完成滯洪池以避免重演淹水災情。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大塭寮排水系統的三股滯洪池及抽水站改善工程總預算 6000 萬元，因多次流標，台南市水利局將原核定經費中的120公尺護岸及抽水機組擴充列為減項，引發三股里民擔憂重演過去丹娜絲颱風造成的淹水災情。

立委陳亭妃4日會同水利署第六分署、台南市水利局、市議員蔡秋蘭、七股區公所及里長黃仙立前往會勘，要求市府務必將遭刪減的項目列入後續工程並全數補上。

水利局於會勘中承諾，減項工程將由市府預算支應，並會在明年底前全部完工。陳亭妃強調，明年汛期逼近，滯洪池功能不能延誤，要求水利局務必在汛期前完成滯洪池施工，以提供足夠滯洪量。水利局也回應，將優先完成滯洪池開挖，並增派移動式抽水機補強量能，同時確保補強護堤不留缺口，降低區域淹水風險。

居民也反映農田水利署放水時機不當，往往與颱風期間重疊，使排水系統負荷飆升。水利局指出，2023年颱風前因農水署持續排放灌溉水，導致抽水站負荷飽和，未來將與農水署協調，原則上於颱風前一週停止放水。

陳亭妃要求，農水署應以氣象預報為依據，建立明確應變程序，在颱風侵台前一週確實停止放水，以避免增加抽水壓力。她表示，大塭寮長年飽受淹水困擾，工程進度不能再拖延，並要求市府與水利局全面落實四項關鍵承諾：「明年汛期前完成滯洪池、提升抽水量能、補強護岸不得有缺口、所有工程須在明年底前完工」，讓居民在未來汛期能平安度過、不再飽受水患之苦。