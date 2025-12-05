花蓮115年福利措施規劃出爐！擴福利、助青年、強化基層新制

▲▼花蓮縣政府5日發布115年度總預算新制懶人包，內容展現落實全齡福祉、目前預算案正在縣議會審議中，於通過後公告實施細節。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府5日發布115年度總預算新制懶人包，彙整簡表向鄉親說明新措施草案，包含：長者與身障者照顧、婦幼補助、產業發展、青年創業補助、教育扶助、基層行政、公教福利等面向，展現縣府團隊落實全齡福祉、助青年創業與強化社會韌性的施政方向。目前預算案正在縣議會審議中，於通過後公告實施細節。

花蓮縣政府說明，銀髮及身障者福利方面，115年起，為促進長者健康、也降低青壯年家庭負擔，縣府擬將原本限於中低收入戶的「65歲長者假牙補助」擴大施行至所有65歲以上長者，符合資格者每人最高補助4萬4千元；原本僅補助85歲以上長者的健保補助，也擬下修至65歲起適用。此外，敬老愛心計程車補助額度由1000元提升為1500元，重陽節敬老禮金也調升至1000元。

增設低收、中低收及經濟弱勢老人與身心障礙者專案照護費用試辦計畫，每日補助最高可達2500元，規劃包含醫療費自付額、臨時看護、短期安置、就醫交通費等項目。而符合糖尿病共照網的個案，補助連續血糖監測器(CGM)；補助鄉鎮設立銀髮健身俱樂部新增7處。

婦幼方面，每年滾動式檢討增進婦嬰健康措施，考量RSV病毒對孕婦及胎兒的風險，115年起將提供每劑價值7680元的孕婦RSV疫苗補助，提升母嬰保護力。托育部分，也擴大準公共友善托育獎勵金，由原本每名2000~4000元，提高至2500~5000元。

為扶植在地產業與青年發展，青年創新創業補助，預計徵選10案每案最高50萬元，另規劃「創新職場實習計畫」提供40個名額，「青年創業稅金補貼」則每年最高補助10萬元。農業資材補助由每公頃2200元提升至2500元，另提供農民團體展售與農產品加工研發補助，協助拓展市場。編列600萬元補助百大伴手禮海外參展。縣府也將開辦「花蓮勞工大學」，預計舉辦超過100場次職能課程，幫助勞工提升自我。

基層行政方面，村里長工作經費將自每人每年15萬5千元提升為30萬元，鄰長每月為民服務費自1000元調高為2000元，保險費也從250元提升至1200元。文健站與賽普站每站經費再調升10萬元，提升服務能量。

教育人員及公務員部分，國中課後輔導教師鐘點費由400元調高為450元，符合資格的特教助理員時薪提高至原有的1.2倍、學校競賽住宿與雜費補助也同步調升（住宿費由700元提高至900元、雜費由350元提高至450元）。教師節紀念品經費亦自600元提升為2000元。推動公務人員返鄉火車票補助，營造更友善的職場環境。

花蓮縣政府強調，每年滾動式檢討全齡照護、各面向所需措施，以民眾實際需求為出發點，硬底子、軟實力，讓縣政不僅有建設，各有福利政策。讓鄉親看得見，也感受得到，攜手鄉親共創幸福花蓮。