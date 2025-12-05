6條捷運優先路網＋鐵路地下化推進　台南交通明年進入軌道元年

▲台南市交通局以今年在軌道、轉運、停車與智慧運輸等面向同步發力，交出一份兼顧短中長期的成績單。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市交通局以「公共運輸新紀元 交通建設向前行」作為2025年施政主軸，今年在軌道、轉運、停車與智慧運輸等面向同步發力，交出一份兼顧短中長期的成績單，交通局強調，未來將以捷運與鐵路為骨幹、公車與小黃公車為輔、YouBike 及電動車充電網為補強，朝向「友善、永續、智慧」的城市運輸網路邁進。

交通局長王銘德表示，台南捷運取得關鍵性進展：第一期藍線綜合規劃已獲行政院核定，交通局同步啟動基本設計，目標於2026年完成統包工程招標並展開先期工程，力拚6年後通車。其餘優先路網包括藍線延伸、紅線、深綠線、綠線與黃線等，均依程序推動可行性或綜合規劃審議，分階段爭取中央核定與經費支持，期能逐步成形，讓台南脫離「六都唯一無捷運」的位階。

在鐵路立體化方面，台南市段長度約8.23公里的地下化隧道主體結構已完成，鐵道局估計於115年12月將辦理軌道切換並啟用台南地下車站；新增林森站與南台南站分別規畫於118年9月與119年9月啟用，整體南鐵地下化計畫預計於120年3月完工。永康段（6.72公里）可行性研究亦已獲行政院核定，預計消除多處平交道與陸橋、並改建地下站，後續由鐵道局接手細部設計與動工作業。

今年交通局在硬體建設的能見度也相當高：東區青年路、文化中心、北區成德里等 3 座多目標立體停車場，以及和順、永康 2 座轉運站相繼落成啟用。多目標停車場不僅增加停車供給，並結合托嬰、里民活動等社區功能；轉運站則提供舒適候車空間，串連國道客運與市區公車，成為地區新的交通樞紐。

在公車路網與接駁服務方面，交通局已將大台南公車路線重新分級為「都會公車、生活公車、厝邊公車」，透過截彎取直、增加班次與深入社區的方式逐步上線；通勤補助與票價策略亦具體推動2023年上路的299/399/999 等通勤月票銷售突破30萬份，今年更推出與南嘉台鐵合購的799方案，迄今也已銷售逾6000份，有效回應跨區通勤需求。

被視為照顧偏鄉「最後一哩」的「小黃公車」，自108年起執行迄今已推動5期、42條路線，服務遍及27個行政區、累計逾37萬人次。台南首創的「預約站牌」比例已從27%提升至52%，並結合醫療據點與公車動態APP，使用滿意度高達90%。今年規劃第6期新增10條路線，預計2026年分批通車，進一步提升偏鄉可及性。

綠色運輸面向亦成為重要施政亮點。YouBike 2.0 第一期已提前完成，達成632站、投入5300輛腳踏車與900輛電輔車的規模，累計使用突破1100萬人次，並為使用者投保傷害險與第三人責任險；第二期建設將再增200站、1800輛車，以構築更緊密的短程低碳移動網絡。同步爭取前瞻補助在37個行政區公有停車場設置逾1000格電動車充電位，目標在20分鐘車程內普及充電服務，消弭里程焦慮。

智慧運輸方面，交通局積極導入AI影像偵測與智慧號誌優化，截至2025年已完成約32.6公里智慧管控路廊、208處智慧號誌路口，平均可節省主幹道通行時間 10% 至 15%，尖峰時最高可降低 29% 的旅行時間。此外，智慧號誌系統已延伸應用至緊急救護廊道，為 3 大急救責任醫院及 2 大地區型醫院周邊建置緊急車優先號誌，支援20輛救護車、35處路口，該計畫也獲第8屆政府服務獎肯定。

交通安全與友善環境治理亦同步推進：市府道安團隊本年度完成學校周邊行人專用時相70處、早開時相150處、行人號誌80處、標線型人行道15處、綠底行穿線30處、行人庇護島12處與退縮行穿線13處等改善，並規劃未來2至3年內再優化約450處路口，提升通學與行人安全。

展望2026 年，交通局鎖定三大重點：一，推動捷運藍線先期工程動工並持續爭取其餘優先路網的中央核定；二，加速鐵路地下化與轉運站等關鍵節點建設，建立軌道為骨幹的綜合運輸系統；三，擴大智慧號誌、YouBike 網絡與小黃公車服務，落實低碳與以人為本的出行體驗。交通局強調，未來將以「軌道＋公車＋微移動」的整體戰略，打造一個更暢行、友善又具競爭力的台南交通生態。