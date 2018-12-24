黃錫墉堅持到卸任最終點　三星運動場兒童遊戲區地墊完工

▲在即將卸任的最後1天，宜蘭三星鄉長黃錫墉，一本初衷關心鄉務，卸任前最後1天，紮紮實實的把三星運動場兒童遊戲區的安全地墊完工了，守護兒童，守護安全。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在即將卸任的最後1天，宜蘭三星鄉長黃錫墉，仍然一本初衷關心鄉務，一直到卸任前的最後1天，紮紮實實的把三星運動場兒童遊戲區的安全地墊完工了，守護兒童，守護安全，讓家長實實在在的可以放心帶小朋友來遊戲區玩。

三星鄉公所表示，三星運動場兒童遊戲場的地墊，自民國1995年使用至今，歷經20年以上的風吹日，早就已經青苔嚴重、四個邊角翹起了，在經費有限下，多年來雖然陸陸續續派工修補及高壓噴洗青苔，但是地墊終究是有極限使用壽命的，如何確保兒童遊戲場的安全，一直是鄉公所努力的目標。

即將在25日卸任的鄉長黃錫墉說：「使兒童快樂、安全地在遊戲空間內玩耍是大人們的責任，更是鄉公所責無旁貸的事」因此，這次的整修工程還新增了2部健走器，同時可以提供4個大人運動使用，小朋友在玩遊具的同時，大人也順便運動健走，大人視線不會離開小朋友，安全健身雙顧，是最佳的雙贏。

遊戲場地墊汰換工程自10月11日開始施工，至24日完工，合約金額為74萬2千600元。其中地墊汰換為主要項目，占全部工程款的2／3，施工時，鄉公所特別注意將隱蔽部分的排水做好，地墊不再積水長青苔，相對的地墊使用壽命就會延長了。再加上既有的遊具全部都用高壓噴洗機噴洗，去除陳年污垢，還原遊具的清爽乾淨，更確保小朋友的健康安全了。