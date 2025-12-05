　
社會 社會焦點 保障人權

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

▲▼立榮航空購買19架ATR 72-600客機。（圖／立榮航空提供）

▲搭機乘客遭他人拿行李失手砸傷頭頸，立榮航空被判仍須負《民用航空法》所定無過失賠償責任。（圖／立榮航空提供）

記者黃哲民／台北報導

莊姓男子去年（2024年）搭乘立榮航空班機，降落台北松山機場停妥後，在座位上突遭掉落的行李砸傷頸部，他主張自己因此腦震盪昏迷，傷後神經系統與肌肉骨骼嚴重衰退，心理更恐懼不安，立榮卻從沒關心慰問，求償80萬元，立榮辯稱其他乘客拿行李失手所致，立榮本身無過失，台北地院審結，判立榮須賠2萬6757元，可上訴。

本案發生於去年4月9日，已退休的榮民莊男搭乘立榮航空金門飛往台北班機，當晚6點多降落松山機場停妥，旅客紛紛起身準備下機，莊男鄰座牙姓男子在走道拿取放在頭頂行李櫃的背包時，不慎掉落、砸中莊男頭頸，用手機聯繫家人的莊男猝不及防、當場昏倒。

正準備打開艙門引導旅客下機的空服員，聽見莊男慘叫聲，轉頭只見莊男受傷，但不知原因，趕緊聯繫航空護理站前來查看傷勢並送醫。

牙男到案最初證稱剛打開塞滿滿的行李架，他的背包瞬間掉落、來不及接住，後改稱是別人打開行李架，造成他的背包掉下來，他要接但沒接到。

莊男提告指稱此事造成他腦震盪合併頭頸部鈍挫傷，留下神經系統與肌肉骨骼嚴重衰退後遺症，常手腳麻痛，影響日常生活與騎車、駕車安全，更不時恐懼難安，但立榮航空至今從沒關心慰問他。

莊男主張因傷搭機往返金門與台北就醫、自費到診所、運動中心與休閒會館復健，購買頸圈、護腰等護理器材，加上衰弱無力出租名下2套房屋、荒蕪0.3公頃農地，還得聘外勞、委託親友照顧老母病子，總損失達201萬餘元，僅先求償醫藥費與復健費9萬1912元、精神慰撫70萬8568元，共80萬元。

立榮航空堅稱已宣導旅客須自行妥善放置隨身行李，避免滑動掉落，本案班機行李櫃開啟功能正常、符合安全性，事發原因是旅客拿取行李失手所致，空服員立刻協助就醫，立榮本身無任何故意或過失責任，被莊男提起刑事告訴，也獲不起訴處分確定，且莊男曾服役逾20年，不排除身體有舊傷。

法官指《民用航空法》規定航空器乘客發生死傷意外事故，航空器運送人原則應負無過失賠償責任，除非事發原因可歸責於乘客，本案莊男無故意或過失，立榮依法應賠償莊男，但事後可轉向實際肇事的牙男求償。

不過法官僅判准莊男可獲賠頸部挫傷的醫藥費2467元與復健費4290元，並審酌莊男於事發時已退休、無業，名下有數筆不動產、股票，外加數百萬元存款，判賠精神慰撫2萬元，合計2萬6757元。至於莊男聲稱因傷造成頸部椎間盤突出，距離事發已逾1年才被診斷出來，難以認定跟本件意外有關、法官判決立榮不必賠償此部分，可上訴。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

