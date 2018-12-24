販毒集團主嫌5萬交保潛逃　3小弟最重判8年半

▲宜蘭販毒集團主嫌謝姓男子，2013年起販毒（圖為警方查獲毒品示意圖），集團被警方破獲，3名小弟入監服刑，謝男交保後卻潛逃至今。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭販毒集團主嫌謝姓男子，2013年起從事販毒，並以免費餐食、出手大方，吸國收中母校學弟等人為手下，2016年販毒集團被警方破獲，販毒集團3名小弟入監服刑，但謝男交保後卻潛逃至今。

判決書指出，30歲謝東志有多項販毒前科，國中畢業後，2013年間成立名為「貴金集團」的販毒集團。謝以提供免費餐食、給予金錢等方式，吸引他國中母校學弟妹聚集，謝男也曾出資讓販毒成員去桃園購買K他命，並在宜蘭分裝為小包販賣，且每包僅賣500元低價，也接受顧客賒帳，積欠他1萬至數萬元不等的游姓、高姓及郭姓男子等吸毒者成為謝男小弟後，幫忙處理毒品分裝、跑腿等，其中最年輕成員甚至未滿16歲。

警方經過長期的埋伏跟監，在2016年2月間，持搜索票在謝男住處逮人，並循線將其餘成員全都帶回，但謝男被法院以5萬元裁定交保後便不知去向，至今仍逍遙法外，僅游姓、高姓、郭姓小弟，分別被判處2年至8年6個月不等有期徒刑，也引發外界質疑，謝男既是出資者也是主嫌，為何卻未被羈押因此讓他有機會逃跑。