埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

▲南投花卉嘉年華將埔里化身冬日「花之都」。（圖／南投縣政府，下同）

記者陳弘修／綜合報導

為推廣南投冬季賞花與觀光亮點，南投縣的「2025南投花卉嘉年華」在埔里恒吉宮媽祖廟揭開序幕。今年首場埔里主題活動結合農糧署補助打造的「2025埔里花卉展」，規劃雙展區同步開展至12月7日，要讓民眾沉浸在「花繪調色盤色號#2025」的浪漫氛圍中。活動由農糧署、南投縣政府、埔里鎮公所、社團法人中華盆花發展協會共同參與，串聯在地產業、文化、藝術與旅遊體驗，完整呈現埔里作為「花之都」的城市魅力。

南投縣長許淑華表示，今年感謝交通部觀光署持續補助花卉嘉年華活動，並與農糧署、埔里鎮公所、盆花協會等單位共同打造更升級的展出內容。

此次花卉嘉年華活動最吸睛的莫過於首次亮相的「地景花毯」，位於恒吉宮廟前廣場，由在地社區與花藝師攜手創作，以埔里象徵性的「蝴蝶」與「山水」意象為主軸，運用在地花卉層層拼接成鮮豔畫面，展現自然、人文與藝術交織的氣韻，也象徵著埔里深厚的文化底蘊。現場也推出結合信仰文化、花藝手作與文創走讀的「小旅行遊程」，讓遊客以不同視角深入體驗埔里花卉的多重風貌。

另一展區位於「埔里花卉物流中心」，以大型花藝裝置構築四大主題地景——埔里山景、農村風光、好水意象與蝴蝶之鄉，全以在地花農生產的盆花搭配花藝師巧手創作完成，色彩層層堆疊如同立體畫作。週末期間更有現場表演與親子活動，成為冬季家庭旅遊的全新亮點。假日期間也推出趣味滿滿的「花繪調色盤闖關活動」，共設五大關卡，包括「花漾撈撈樂」、「幸福釣花趣」、「綻FUN花台」、「投進花花世界」與「花開富貴麻將戰」，前100名完成闖關的民眾可獲限量植栽小禮物。每週六、日另加碼發送100張市集券，民眾可於農特產與文創市集使用，支持在地品牌。

今年花卉嘉年華整合中央與地方資源，串聯花農、花藝師與社區力量，展現南投「花卉產業再升級、地方觀光共榮」的成果。縣府今年推動「南投旅遊好康月」活動，根據2025南投旅遊市場調查顯示，南投第三季人均消費已明顯提高，為冬季觀光增添更多能量。縣府也同步推出「南投旅遊好康月—普發現金加碼專案」，並搭配溫泉季等系列活動，邀請民眾冬日到南投賞花、健行、泡湯、品美食、抽大獎，一次玩遍南投最迷人的冬季風景。