地方 地方焦點

桃園青創博覽會12/9登場　即起開放報名

▲2025桃園青創博覽會

▲2025桃園青創博覽會。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局4日指出，2025 桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak(TFP)， 12月9日即將在桃園會展中心盛大登場。今年展會規模、論壇深度與國際鏈結全面升級，提出「八方匯聚 × 新創齊飛」的主題精神，結合全臺與國際生態系資源，打造 2025 年最具國際視野的新創年度盛會，即日起開放報名，歡迎各方關注創新的朋友，參與年度盛會。

展攤陣容匯聚北臺灣城市，包括臺北市、新北市、桃園市、新竹縣與新竹市政府推薦的新創團隊。全球最大創新加速器Plug and Play Taiwan 落腳在臺灣，其中的亮點新創如：摩絡人工智慧與科穎達公司，也分別代表 A8 桃園智慧產業加速器與新明青創基地登場，象徵地方育成與國際加速器的成功連結。

▲2025桃園青創博覽會

▲2025桃園青創博覽會，八國新創團隊齊聚展現創新能量。（圖／青年局提供）

今年兩場主論壇將聚焦國際策略與投資洞察，其中「國際論壇」由陽明交通大學產創長黃經堯主持，邀請 FiO Technology(豫亨科技)CEO祝祥凱、NEV新經濟資本創始合夥人吳詣泓及運動創業家張泰山，分享跨國創業、科技市場落地與運動家精神等全球競爭關鍵心態與策略。

「投資人論壇」則由玩艸植造永續長洪誠孝主持，邀請 AVA Angels（安發天使投資）創辦人方俊傑、鴻海研究院AI所所長栗永徽博士、SIC永續影響力投資合夥人謝文淵與倍利生技創投總經理許哲雄，共同分享實戰經驗，協助團隊理解如何吸引國際資本，打造可長期成長的DeepTech（深度技術）與永續技術實力。

市府青年局局長侯佳齡表示，本屆活動共招募超過120組新創團隊，除與國際加速器Plug and Play合作外，更吸引來自新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及臺灣八個國家的新創參與，青年事務局更以「從校園到國際」為核心策略，自校園端啟動創業支持，透過青創基地提供孵化陪跑，再由桃園天際線與 A8 桃園智慧產業加速器加速輔導，最終藉由青創博覽會展示全國優秀團隊成果，全面提升桃園新創能量。

更多新聞
桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

桃園市長張善政5日於市政會議，聽取青年事務局及文化局「桃園青年設計人才培育」專題報告指出，2026台灣設計展將是展現桃園設計能量的重要里程碑，期勉市府團隊持續精進，跨局處攜手展現桃園的創意能量與設計實力。

