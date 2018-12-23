林姿妙小內閣　秘書長、教育處長從新北挖角

▲林姿妙成為宜蘭首位女縣長。（資料照／記者游芳男攝）

政治中心／綜合報導

2018九合一選舉，羅東鎮長林姿妙成為宜蘭縣首位女縣長，25日將上任，小內閣從新北市政府借將，秘書長由現任新北市工務局副局長林茂盛接掌，教育處長則由新北市體育處副處長王泓翔接任。

據《聯合報》報導，林茂盛現年51歲，國立屏東科技大學土木系畢業，國立台灣科技大學營建研究所碩士、私立東吳大學法律研究所碩士班，現任新北市政府工務局副局長。

林茂盛歷任台北縣工務局水利、新工等單位，也曾擔任養護工程處長、新北市採購處長、行政院公共工程委員會科長，25日將就任宜蘭縣政府秘書長。

林茂盛不僅多次獲選為模範公務人員，更在養工處長任內，率全國之先，推動路燈PFI政策（民間融資提案制度）採購模式，全面汰換新北市22萬盞LED路燈，每年減少約9.7萬噸二氧化碳排放量，並獲頒中國土木水利工程學會106年「工程與環境美化獎」優等工程。

王泓翔現年42歲，學歷與教育資歷俱佳，是國立政治大學教育博士，歷任台北市教育局體衛科股長、教育部社教司專員、新北市教育局督學、社教科科長、中教科科長。

王泓翔曾參與規劃基北區免試入學超額比序108方案制度、優先免試入學制度，以及新北市首座雙語實驗高中，現職新北市體育處副處長，25日將就任教育處長。