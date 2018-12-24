宜蘭三星免費公車橘線元旦上路　公開徵選2司機

▲宜蘭三星鄉免費公車從日本已到位，26日將驗收且元旦上路，接送鄉民路網更加完善，貼心服務鄉民長輩。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭三星鄉免費公車從日本已到位，26日將驗收且元旦上路，接送鄉民路網更加完善，貼心服務鄉民長輩。另，三星鄉公所將於27日，公開徵選免巴司機2員，歡迎有熱忱符合資格民眾踴躍參與，詳細徵選說明及文件請至該所網站徵才或逕洽建設課詢問。

三星鄉公所表示，三星鄉幅員遼闊，但國光客運卻僅行駛省道台七丙線三星路及縣道196線上將路，住在這兩條路線以外的鄉民，如欲前往三星或羅東鬧區十分不便，對就醫、通勤與購物等日常生活造成極大影響。

為此，2009年底三星鄉免費小巴誕生，2017年2月公所又購買新公車上路，且於5月編列第2條新公車預算，經鄉代表會審議通過。於26日交車後元旦開始正式上路，將往返三星（員山村等11村）至羅東醫院等地區，免費接送鄉民長者，貼心服務鄉民長輩。

鄉長黃錫墉表示，鄉內人口以老年人居多，公所辦理免費小巴，深入鄉間，服務客運路線以外的鄉民，使用率年年攀升，幾近班班客滿。第2條新車將車體繪上太平山森林小火車圖樣，讓乘客倍感親切，也能宣傳鄉內景點。

而第2條路線橘線於11月7日每週3試營運，已修正部分路線及時刻，併檢討第1條路線藍線路線及時刻，修正後橘線行駛每日上、下午各發出1班次，藍線行駛每日上、下午各發出2班次，將於近期發送三星鄉免費公車路線及時刻表宣傳單全鄉家戶，且於該所網站公告周知。

2019年元月起三星鄉免費公車正式全方位上路，服務期間以公務機關正常上班日為主，國定、例假日、不可預期事件及維修日暫停服務，將往返三星至羅東醫院等地區，免費接送鄉民路網更加完善，貼心服務鄉民長輩。