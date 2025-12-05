獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話

▲作家H駁斥控陳珮甄在訴願文當中的指控。（圖／翻攝自Facebook／作家H）

記者吳奕靖／高雄報導

針對前女友陳珮甄日前指控「交往期間遭性方面不當對待」、並向社會局申訴的相關內容，作家H先生今（5日）接受《ETtoday新聞雲》電話訪問，首度完整回應。他語氣堅決表示，陳珮甄的指控「完全是子虛烏有」，並強調兩人在關係中「從未出現她所描述的情況」。

H先生強調，他對性相關指控「完全否認」，甚至用極重語氣表示：「我可以用我的生命、靈魂、上輩子下輩子保證，她講的全部都是謊話。」他說，兩人交往期間從未討論過陳珮甄所描述的「不舒服情形」，更不可能涉入任何強迫行為。

對於陳珮甄提出的「買藥」截圖，H先生解釋，由於他曾接受攝護腺癌手術，醫師建議術後可服用特定藥物協助功能恢復，「我買那些藥只是照醫囑保養，不是她講的那種『可怕用途』，完全是被扭曲的。」他稱，陳珮甄把事實「習慣性嵌在她想講的謊話裡」。

H先生在電話訪問中也提到，他將於12月19日前往警方進行第一次筆錄，指稱陳珮甄「涉嫌詐欺與經濟相關犯罪」，並強調相關內容牽涉多方，「這也是她現在把整件事情搞得這麼大的原因」。同時H先生表示，自己近期亦多次向法院遞交相關資料，「我剛從士林地方法院離開，等等還要送件到台北地院。」他指控陳珮甄目前「把案件放大」，是因為他在今年3月不小心「揭開了她的一件重大事情」，因此對方才大量提出指控反擊。

▲陳珮甄接受專訪，表達自己為何要訴願 。（圖／記者吳奕靖攝）

他並進一步表示，陳珮甄在市府在調查性騷擾時，曾試圖要求網紅「絞肉機女神」配合統一說法，以稱「那些言論不是指向我，而是在講其他前男友」，但對方並未配合。他說，絞肉機女神曾向他表示，部分貼文內容是因視力問題放錯圖，並稱律師提醒她：「如果這樣講，陳珮甄就不會有罪」。

H先生強調，如果陳珮甄真有遭受性侵害，「她早就可以用這個直接把我定罪。」他指出，台北市政府性平會的決定書中也記載，陳珮甄在描述時提及「多名男性」，包含前夫、前男友與其他對象，因此她在會議中「無法明確承認那些內容說的人是我」。

他反問：「如果真的是我對她做了，她為什麼在性平會議中不承認？為什麼決議後才突然開始扯這些？」認為陳珮甄的說法前後矛盾。

對於外界的輿論風向，H先生感嘆：「有人信、有人不信，但信的人對我造成多大傷害？」他強調，兩人分手兩年，他始終未再聯絡，「是她一直不斷抹黑我」，如今卻因訴願文成為「不知從何而來的性侵犯」，直批：「這到底算什麼？」

他最後表示，若外界查看絞肉機女神的貼文內容，「會發現我講的沒有一句是唬爛的」。

