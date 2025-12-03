台中捷運綠線延伸最後衝刺！明年第一季送中央審議　大坑、彰化都能搭捷運直達

▲台中市政府捷運工程局推動的捷運綠線延伸線，北往大坑、南抵彰化。（圖／臺中市政府提供，下同）

台中交通建設迎重大進展！台中市政府捷運工程局推動的捷運綠線延伸線，規劃作業已跑到最後階段，市府預告最快將在明（115）年第一季把綜合規劃成果提送交通部審議。綠線這一次不只延伸，更是「光速前進」，北往大坑、南抵彰化，一旦全案獲行政院核定，台中將正式邁入跨縣市軌道運輸時代，打造台中彰化間最直接、最具效益的捷運通勤軸帶。

台中向來被視為擁有強烈交通需求的城市，尤其假日的大坑路段有許多遊客，導致交通壅塞，地方住戶與遊客都盼了多年，希望有一天能「坐捷運到大坑」而不是被塞在路上，而南端的烏日、彰化生活圈，高鐵與台鐵串聯多年，但始終缺少「軌道三角形」的最後一角，綠線延伸線的啟動，正逐步把這塊拚圖補上，未來從大坑到台中市區，再一路向南到彰化，將形成跨城市的生活動線，也有望翻轉中部居民的通勤方式。

▲北向的大坑延伸段從舊社站（G03）出發，跨越旱溪後一路延伸至大坑地區，全長約2.466公里。

捷運工程局長蘇瑞文表示，綠線延伸線採全線高架設計，總長度達10.041公里、新增8座車站，呈現一條從北到南的長軸型捷運主線。北向的大坑延伸段從舊社站（G03）出發，跨越旱溪後一路延伸至大坑地區，全長約2.466公里，規劃2座高架車站，未來可望直接減輕松竹路及大坑假日車流壓力。南向的彰化延伸段從高鐵台中站（G17）出發，沿著烏日高鐵特定區延伸到彰化市，並接軌未來彰化鐵路高架化後的新站「金馬站」，全線7.575公里、預計增設6座高架車站，這條新軌道路廊將正式把台中、烏日與彰化串成一條跨縣市大動脈。

▲南向的彰化延伸段從高鐵台中站（G17）出發，沿著烏日高鐵特定區延伸到彰化市，並接軌未來彰化鐵路高架化後的新站「金馬站」。

蘇局長指出，市府在113年1月拿到可行性研究行政院核定後，隨即啟動綜合規劃、環評與都市計畫變更等後續程序。市府與顧問團隊根據前期成果全面檢討路線配置、車站位置、工程技術標準、土地開發及環境影響等面向，而綜合規劃作業被視為決定未來能不能如期施工、經費能否精準控管、沿線是否具備開發效益的關鍵步驟，為確保每個規劃都落地可行，市府在期中與期末審查皆採取嚴格態度，邀集學者專家及相關局處共同研商，強化實務面可行性。

捷運工程局補充，現階段綜合規劃預計將在明年第一季正式送交中央審議，待順利核定後，全案從設計、工程招標、主體施工到系統整合，預計約9年可完工。雖然捷運工程的興建期漫長，但綠線延伸帶來的效益是立即可預見的，北向的大坑延伸段將補足台中重要觀光帶的交通缺口，無論是節假日湧入的親子遊客、登山旅客或在地居民，都能透過捷運大幅減少交通壅塞時間，讓大坑的觀光品質全面升級。而南向的彰化延伸段則將直接帶動跨區通勤便利性，未來許多在台中上班、在彰化居住的族群，可望透過捷運、台鐵與高鐵三大系統串接，逐步實現中彰「30分鐘生活圈」的願景，大幅縮短跨城通勤時間，加速區域產業、就業與人口流動。

市府強調，綠線延伸不僅是交通工程，更是城市競爭力的重要推力，未來的台中不只向城市內部擴張，而是向整個中部都會圈拓展，透過軌道建設創造新的人口流動、通勤模式與產業布局，大坑可望成為更易親近的山城觀光地帶，而彰化與烏日的生活圈也能透過捷運融入台中都市，讓更多家庭選擇在更適合自己的地方居住與工作。

