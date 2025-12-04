桃竹苗分署培訓國手莊致齊、鄭宇翔　亞洲技能競賽奪金　

▲桃竹苗分署培訓國手莊致齊（左）、鄭宇翔，於亞洲技能競賽「自主移動機器人」奪金。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署4日表示，2025年第3屆亞洲技能競賽於11月29日在台灣南港展覽館圓滿落幕，臺灣代表隊展現亮眼實力，共奪下22金9銀5銅，勇奪參賽國家總冠軍；該分署培訓的國手於青年組「工業控制」、「服裝創作」、「冷凍空調」及青少年組「自主移動機器人」等7職類抱回8面金牌，展現臺灣技職教育深厚能量。



桃竹苗分署指出，此次在青少年組「自主移動機器人」職類摘下金牌的莊致齊與鄭宇翔，係由桃竹苗分署與君毅高中學攜手培訓。兩人年僅16歲，卻展現超齡的技術穩定度與臨場成熟度。莊致齊自小著迷機構設計，擅長拆解、組裝，是隊上的結構核心；鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，思維細膩、執行精準。

▲桃竹苗分署長賴家仁（中）與榮獲青少年組「自主移動機器人」金牌的培訓國手莊致齊（右2）、鄭宇翔（左2）及指導老師黃新福（右）、黃政鈞（左） 。（圖／桃竹苗分署提供）

兩人分工明確、風格互補，在理論與實作間取得完美節奏，被教練形容為「一拍即合的黃金組合」。為協助選手在國際舞台穩健發揮，桃竹苗分署打造完善的移地訓練環境，提供住宿膳食、訓練材料與專業師資。

其中，具多年國手指導經驗的訓練師謝道明老師親自擔綱，以其沉穩紮實的教學風格，成為選手最堅強的後盾。他擅長把複雜問題拆解成模組化概念，協助選手在反覆練習中找到穩定節奏；訓練期間更透過情境式模擬、突發狀況演練及精準錯誤分析，強化選手的臨場應對能力。

▲桃竹苗分署培訓的國手勇奪8面金牌，賴家仁分署長（左5）與獲獎的培訓國手、老師。（圖／桃竹苗分署提供）

莊致齊與鄭宇翔表示，分署與團隊自分區賽起一路相伴，從師資、設備到材料都給予最完整的支援，使他們能一步步挺進國際舞台。他們也特別感謝君毅高中的指導老師黃新福、黃正鈞，從校內基礎訓練到國際選拔期都給予穩定技術指導與精神支持，是促成此次佳績的重要力量。「聽到獲金那一刻，鼻酸得幾乎說不出話。所有努力就在那瞬間被看見。」兩人回憶起頒獎時，情緒仍激動未歇。

桃竹苗分署長賴家仁表示，此次亞洲賽被視為明年第48屆國際技能競賽的重要前哨戰，國手能藉由此役累積寶貴實戰經驗。未來分署將持續與學校攜手合作，深化技能教育能量，協助更多青年站上國際舞台，讓世界看見台灣技能的高水準表現。