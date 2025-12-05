小紅書禁1年「APP沒刪會被罰？」用VPN翻牆後果　百萬用戶一次看

▲小紅書涉詐1706件遭封1年。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

小紅書在台用戶超過300萬人，內有穿搭、出遊餐廳各種實用資訊，但APP涉詐1706件、金額超過2億元，無預警遭到禁封1年。不少網友則困惑發問，APP沒刪掉的話，是否會被罰錢？是否可以VPN翻牆繼續瀏覽？《ETtoday新聞雲》為您一次解惑。

刑事局指出，「小紅書」在台用戶已突破300萬人，自2024年起共涉及1706件詐騙案件，造成超過2億4768萬元財損。更因該平台未設立在台法律代表人，使我方執法單位無法依法調取必要資料，偵辦上形成「實質法律真空」，導致詐欺風險急速擴大。

正因為小紅書不在台灣司法管轄範圍，也無正式申訴管道，內政部表示，近期該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域，但因無法管轄，被害人求償無門。因此該平台被視為「高風險且不配合法規」，因而成為第一個被技術性大規模封鎖的APP。

內政部與刑事局在昨（4）日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。這讓不少用戶焦慮發問，「沒刪APP會被罰嗎？」「可VPN翻牆繼續瀏覽嗎？」

對一般用戶來說，禁封1年期間，小紅書APP繼續躺在手機裡是沒問題的，且帳號也繼續存在，不會觸法也不會被罰，因為政府是實施「停止解析、限制接取」，而非禁止安裝APP，但內政部強烈呼籲民眾停用、卸載，避免讓個資暴露在外流的風險中。

針對能否使用VPN翻牆繼續瀏覽小紅書，內政部明確表示，這是個人行為，不會直接規範或取締。由於此舉不在台灣網路保護範圍內，有資安風險、恐導致個資外流、甚至被詐騙，加上未來若持續擴大封鎖範圍，堅持用VPN硬上的話，連線穩定度將愈來愈差，且把自己暴露在有風險的環境裡，不會比封鎖前更安全。