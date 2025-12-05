　
地方 地方焦點

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓與身兼主委的市議員呂林小鳳捻香祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓與身兼主委的市議員呂林小鳳捻香祈福。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市定古蹟「八德三元宮」為慶祝建廟253週年，今（5）日舉辦「市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表」活動，身兼主委的市議員呂林小鳳指出，活動展現學子美學創意，更邀請手繪明信片專家桃園市副市長蘇俊賓以深厚藝術底蘊支持在地文化，與學生們同場較勁交流，共同見證百年古廟展現的新文化風貌。

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓等人展示手寫春聯創意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓等人展示手寫春聯創意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂林小鳳表示，今年適逢建廟253週年，特別邀請副市長蘇俊賓、教育局長劉仲成、書法名家葉美秀與多位學校校長共同發表今年馬年主題春聯「三官賜福、瑞馬迎春」，同時邀請來賓共同揮毫，以筆墨將三官大帝的福澤傳遞給市民，祈願新的一年國泰民安、平安順遂。

活動亮點是廣受期待的「手繪明信片—誰卡厲害？」繪畫挑戰賽，具有專業級繪畫實力的副市長蘇俊賓，長期致力推廣藝術教育，今天更親自接受八德學子挑戰與學生同台PK。學生摩拳擦掌表示要挑戰「畫家副市長」，跨世代友善較勁讓現場氣氛熱烈到最高點。

為感謝三官大帝庇佑地方、護佑學子，活動集結八德多所學校師生創意成果，陽明高中美術班師生特別創作三幅八德三元宮新創畫作，以年輕世代視角描繪古蹟的莊嚴與人情溫度，向神明獻上誠摯敬意。八德國中美術班學生則以民初服飾進行復古走秀，重現百年前信眾參拜八德三元宮新建廟宇的昔時景觀，帶領大家穿越時空、感受古早風華。

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓與學生PK明信片後展示創作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德三元宮今天舉辦市定古蹟八德三元宮繪畫比賽暨馬年春聯發表活動，副市長蘇俊賓與學生PK明信片後展示創作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓表示，八德三元宮不僅是地方信仰中心，更是推動藝術教育的重要基地，透過繪畫活動讓學生、孩童以創作親近文化，是最有意義的學習方式。非常肯定學子們的創意與實力，不論是手繪明信片挑戰賽的即興表現，還是師生聯手創作的美術作品，都展現八德年輕世代的豐沛藝術潛力。

教育局局長劉仲成也說，校園美感教育需要地方、廟宇與教育端共同合作，八德三元宮長期支持學生創作、提供舞台，是最具地方特色的教育夥伴，期盼未來能持續深化合作，讓學生在生活中自然培養美學素養。

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量

行政院院會今（4）日討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中建議，不管環境部或者農業部計劃，資源投入重點都著重投資各項廚餘去化量能。呼籲應重視「源頭減量」投資，源頭減量策略若得當，往往可達更高效益成效，節省耗費能源資源才是真正的淨零思維與環境友善。

院會討論詐欺犯罪防制案修正　蘇俊賓籲正視詐騙廣告

院會討論詐欺犯罪防制案修正　蘇俊賓籲正視詐騙廣告

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

