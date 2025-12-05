生命最後「陪阿嬤徹夜長聊」！清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

▲彰化劉生遭詐走上絕路，十方功德行善團長陳永聰送慰問金協助家屬辦理後事。（圖／陳永聰提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化一名家境清寒的20歲劉姓男大生，再北上求學期間落入詐騙陷阱，因此背上沉重貸款，自責之下選擇在老家結束生命，在劉姓男大生身故後，龐大的喪葬費更令家庭雪上加霜。對此，彰化分局指出，全案將主動調查偵辦，務求將惡劣的「殺人詐團」繩之以法。

據了解，劉姓男大生父親早逝，家計由母親一人撐起，底下還有兩名分別就讀大學及國中的妹妹，家境十分清苦。劉生透過半工半讀考上位於台北的大學，原本承載全家人的希望，北上就學盼能靠教育改善經濟情況，未料劉生卻不幸落入詐騙集團的圈套，不僅先前辛苦打工存下的積蓄一夕之間全被騙光，更背上銀行貸款，龐大的經濟壓力瞬間將他及垮，因此鬱鬱寡歡、一度被迫休學。

公益團體《十方功德行善團》創辦人陳永聰表示，劉生上週返回彰化老家，母親察覺出兒子情緒有異，經探詢後才知道他遇上詐騙，但劉生不願讓家人擔心，對於被騙金額、細節等閉口不談，獨自攬下所有壓力，陷入深深的自責、懊悔中，最終疑似不願成為家庭的負累，在絕望中走上絕路。

據悉，劉生選擇輕生前、在生命的最後陪伴著阿嬤徹夜長談，祖孫倆一直聊到凌晨4點多才各自回房休息，未料6個小時後，劉生即被發現已經死亡。

在劉生離開後，本就負荷沉重的家庭瞬間崩潰，除了至親離世的無限哀傷外，更因家境清苦而無力籌措喪葬費用，幸《十方功德行善團》伸出援手，捐贈新台幣10萬元善款，協助家屬辦理後事，讓劉生能帶著尊嚴走完最後一程。

陳永聰沉痛指出，近三年來，該團體協助處理的輕生案件中，就有超過十例是詐騙受害者，其中高達八成因被詐騙而想不開的個案，都是像劉生一樣的年輕生命，比例之高令人心碎與震驚。

針對這起詐騙悲歌，彰化警方局稍早也展現堅決態度，表示全案將主動調查介入偵辦，務求將惡劣的詐騙集團繩之以法，杜絕歪風。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995