　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁區烏樹林暫置場日前發生火警，消防與環保人員24小時輪班，經連日搶救後已於3日深夜約11時30分全面撲滅，台南市政府4日於永華市政中心召開記者會，由消防局長李明峯及環保局代理局長許仁澤說明火警處理經過、空品水質監控及後續復原作業，並代表黃偉哲市長感謝所有投入的單位，也向受影響的市民致歉。

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

代理局長許仁澤表示，火勢撲滅後啟動三大復原原則：整理整頓：將燒損的樹枝與綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣。監測作業：持續進行土壤採樣、水質分析及火點影像監控。保全駐守：維持 24 小時人力巡查，每小時派員全面確認場內狀況。許仁澤強調，目前進入善後復原階段，環保局會加速暫置場廢棄物移除發包作業，盡速完成分類整理，同時維持全天候駐守巡查，以避免悶燒或類似狀況再度發生。

針對居民關心的空氣與水質，環保局已在第一時間啟動空品監控，下風處設置影像與儀器24小時監測，並公開數據；水質部分則在嘉南大圳烏樹林橋與烏樹林大排下秀祐橋密集採樣。11/22、11/25、11/27的檢測報告均已出爐，顯示灌溉水、河川水 水質皆安全無虞，監測結果正常。

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

火災後的廢棄物將依種類分流：磚瓦類：破碎至一定粒徑後再利用於公共工程。樹枝類：篩選破碎後送焚化處理。綜合類廢棄物：可燃物焚化，不可燃物送掩埋場。面對外界質疑初期滅火速度不夠快，許仁澤說明，因初期火勢猛烈且廢棄物堆置過高，加上現場腹地有限，人員及機具無法太靠近火源，但消防、環保與機具人員均24小時輪班不間斷作業，「絕無怠忽」。他也提到，天災後大量廢棄物集中堆置是全國性課題，未來會與中央研議制定更明確的暫置場管理規範，避免類似事件再發生。

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，火勢已於昨深夜完全熄滅，為避免復燃，現場仍預留3輛消防車、2名警消、1架無人機戒護，並採取定時巡視機制；無人機每6小時升空偵巡，以掌握最新狀況。目前初步排除人為縱火嫌疑，消防局4日將再次派鑑識人員進入現場複查，進一步確認起火原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

山海美景令人屏息！族人親手修復步道　小百岳立霧山重新開放

嘉義基督教醫院微創人工髖關節手術　8年完成逾200例

大塭寮滯洪池多項工程遭減項　陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

從竹筍山到休區平台　大坑農場以市定民俗「飯擔文化」迎賓田媽媽

全國唯一獲獎科大！　嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

張啓楷12/5嘉義市公益送菜　挺農民免費送市民

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛、紅龜粿祈平安

民進黨嘉義縣長初選　黃榮利宣傳全面展開

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

山海美景令人屏息！族人親手修復步道　小百岳立霧山重新開放

嘉義基督教醫院微創人工髖關節手術　8年完成逾200例

大塭寮滯洪池多項工程遭減項　陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

從竹筍山到休區平台　大坑農場以市定民俗「飯擔文化」迎賓田媽媽

全國唯一獲獎科大！　嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

張啓楷12/5嘉義市公益送菜　挺農民免費送市民

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛、紅龜粿祈平安

民進黨嘉義縣長初選　黃榮利宣傳全面展開

《動物方城市2》心理測驗快來玩　回答9道題目拿動物身份市民證

人氣王來了！柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

妙齡女西門町被推打...引出一票正義路人　沿路追逐畫面曝光

王彩樺覬覦吳姍儒工作？ 為代班推掉百萬酬勞　當場催生第三寶

帶傷回歸取經狀元學長曾子祐 邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

【怎麼忍得住XD】消防員吃飯被黑狗饋頭情勒！

地方熱門新聞

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

雇主勿違法　勞工特休未休完須折現結清

台東婦深夜突發胸痛求助　警聯繫消防送醫

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

花蓮835公頃遭埋沒　實耕者救助每公頃最高5萬

2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

非法占2千坪還能續約數十年？台南藍軍控市地租金失衡提案修法

更多熱門

相關新聞

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

香港大埔宏福苑火災的搜救工作已進入尾聲，香港特區政府昨（3）日公佈災情最新統計，七棟大樓均已完成搜查，目前至少發現159人罹難，仍有31人失聯，就罹難者分布情況來看，宏泰閣和宏昌閣傷亡最為嚴重。此外，港府同時宣佈多項費用減免與補助措施，以協助受影響住戶與家屬度過難關。

烈焰狂燒13天！烏樹林風災廢棄物大火終於撲滅

烈焰狂燒13天！烏樹林風災廢棄物大火終於撲滅

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

宏福苑唯一倖免 宏志閣災戶率先返家取物...港府應急隊現場待命

宏福苑唯一倖免 宏志閣災戶率先返家取物...港府應急隊現場待命

日台商務促進會拜會台南市府黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

日台商務促進會拜會台南市府黃偉哲盼深化農業、教育與文化交流

關鍵字：

悶燒烏樹林火災市府空品水質檢測

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面