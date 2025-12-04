悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

▲烏樹林暫置場大火於 12/3深夜全面撲滅，市府4日說明後續監控與復原作業，消防局持續派出無人機與消防車戒護，確保火點不再復燃。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁區烏樹林暫置場日前發生火警，消防與環保人員24小時輪班，經連日搶救後已於3日深夜約11時30分全面撲滅，台南市政府4日於永華市政中心召開記者會，由消防局長李明峯及環保局代理局長許仁澤說明火警處理經過、空品水質監控及後續復原作業，並代表黃偉哲市長感謝所有投入的單位，也向受影響的市民致歉。

代理局長許仁澤表示，火勢撲滅後啟動三大復原原則：整理整頓：將燒損的樹枝與綜合廢棄物進行初步整理並移除殘渣。監測作業：持續進行土壤採樣、水質分析及火點影像監控。保全駐守：維持 24 小時人力巡查，每小時派員全面確認場內狀況。許仁澤強調，目前進入善後復原階段，環保局會加速暫置場廢棄物移除發包作業，盡速完成分類整理，同時維持全天候駐守巡查，以避免悶燒或類似狀況再度發生。

針對居民關心的空氣與水質，環保局已在第一時間啟動空品監控，下風處設置影像與儀器24小時監測，並公開數據；水質部分則在嘉南大圳烏樹林橋與烏樹林大排下秀祐橋密集採樣。11/22、11/25、11/27的檢測報告均已出爐，顯示灌溉水、河川水 水質皆安全無虞，監測結果正常。

火災後的廢棄物將依種類分流：磚瓦類：破碎至一定粒徑後再利用於公共工程。樹枝類：篩選破碎後送焚化處理。綜合類廢棄物：可燃物焚化，不可燃物送掩埋場。面對外界質疑初期滅火速度不夠快，許仁澤說明，因初期火勢猛烈且廢棄物堆置過高，加上現場腹地有限，人員及機具無法太靠近火源，但消防、環保與機具人員均24小時輪班不間斷作業，「絕無怠忽」。他也提到，天災後大量廢棄物集中堆置是全國性課題，未來會與中央研議制定更明確的暫置場管理規範，避免類似事件再發生。

消防局長李明峯指出，火勢已於昨深夜完全熄滅，為避免復燃，現場仍預留3輛消防車、2名警消、1架無人機戒護，並採取定時巡視機制；無人機每6小時升空偵巡，以掌握最新狀況。目前初步排除人為縱火嫌疑，消防局4日將再次派鑑識人員進入現場複查，進一步確認起火原因。