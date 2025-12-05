中央大學資管教授陳以錚　帶領學生崇越論文大賞獲佳績

▲副總統與中央大學2025第十八屆崇越論文大賞獲獎者合影。（圖／總統府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學資訊管理學系主任陳以錚教授於2025台灣管理學會「崇越論文大賞」，帶領學生共獲五篇論文獎項，繳出亮眼的成績單；其中，碩專班學生楊沛雯在陳教授的指導下，更是在激烈的競爭中脫穎而出，獲得最高榮譽「特優」獎項，於12月4日獲副總統蕭美琴接見，予以表揚鼓勵。

陳以錚教授5日表示，台灣管理學會「崇越論文大賞」今年邁入第18屆，該項大獎因其嚴謹的評選標準與高度的產業實務連結性，被譽為台灣管理學界的「學術奧斯卡」，是衡量國內學術研究質量與應用潛力的最高指標。本屆崇越論文大賞的特優獲獎者及其指導教授，日前蒙獲副總統召見的榮譽。這不僅是對學術研究成就的肯定，更突顯了國家對管理學術界培育高階人才、推動產學合作的高度重視。

▲中央資管陳以錚教授深耕AI人工智慧領域。（圖／台灣管理學會提供）

陳以錚說：今年是中央大學資管系創系40周年，自成立以來，中大資管始終扮演著台灣資訊管理領域的先驅角色，致力於培養能夠整合資訊科技與管理知識的跨域菁英，為國內外產業輸出了無數高階專業人才。近年來，資管系積極推動研究創新與產學合作，成果斐然，更於本屆崇越論文大賞中表現出色，共計五篇論文榮獲大獎。這五篇獲獎論文涵蓋了當前最熱門且最具實務價值的研究領域，包括：瑕疵檢測、碳排預測、智能客服、影像分類、與文法訂正等。

其中，碩士在職專班學生楊沛雯在陳以錚教授指導的《YMK-FDC：基於對比學習與知識蒸餾之X-Ray晶片瑕疵檢測》論文，更是在70多所學校、近千篇論文的競爭中脫穎而出，獲得最高榮譽「特優」獎項肯定。

▲陳以錚教授(中)研究回應產業需求獲2025富邦人壽管理博碩士論文獎佳績。（圖／中大資管系提供）

陳以錚教授主攻領域為AI人工智慧模型，並於智慧製造、智慧城市、推薦系統、聊天機器人等多方面領域深入研究，將演算法與數據模型落地應用於管理實務。憑藉其專業積累，不僅帶領學生在崇越論文大賞中摘下特優的最高榮譽；同時，他也以豐沛的研究能量，在另一項具有高度產業影響力的—「富邦人壽管理碩博士論文獎」中，亦取得佳績。

在富邦人壽論文獎中，陳教授親自指導的團隊亦囊括了多個特優論文、最佳實務應用等共計五篇獎項。富邦人壽論文獎的獲獎，再次佐證了在學術與產學並重的指導理念下，成功培養出能夠將AI與機器學習等尖端技術，實際應用於高度競爭領域的複合型人才。

陳以錚表示：在中央資管系成立40周年之際能獲得多項殊榮，不僅為中央大學爭光，亦證明本系為國內資訊管理領域的先驅；在系上多位教授嚴謹的學術訓練下，學生們展現出高度的自主學習能力與創新思維，多篇論文獲獎便是對他們努力的最佳肯定。展望未來，中央大學資管系將持續深化AI、機器學習、大數據等前瞻科技在管理領域的應用研究，持續引領學術風潮。