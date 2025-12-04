台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市府要追究責任：依規懲處

▲全聯鯛魚排禁藥是烏龍。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市衛生局於全聯抽驗「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，不過衛生局今（4）日突召開記者會，證實為一名已離職的女研究員人為錯誤。高市府表示，會調查追究相關人員責任，並依情節與規定懲處。

高雄市衛生局於10月27、28日進行此批抽驗項目前置作業，10月29日至11月4日進行相關產品檢驗，期間都是由一名29歲陳姓女研究助理操作、判讀。據悉，陳姓女子符合衛生局受訓資格，是經過實驗室品管認證授權的研究助理，年資一年半，今年考上高普考後，於11月4日離職離開高雄市政府衛生局，後續由職代接手。

在報告數據公佈前，陳女經手的第一次檢驗「全聯台灣鯛魚排」含禁藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」數據為0.03ppm，後續依規定進行複驗，11月26日此批檢驗項目複驗報告出爐，由職代接手的檢驗數據則檢出0.028ppm，27日經過衛生局發布新聞稿後公布。

▲衛生局長黃志中、副局長潘炤穎鞠躬道歉。（圖／記者許宥孺攝）



不過衛生局內部調查，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是電磁紀錄顯示，「恩氟喹啉羧酸」設定條件遭更改，導致設定值超被放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」。

高市府今晚表示，會調查追究相關人員責任，並依情節與規定懲處。