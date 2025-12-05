　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大馬破獲男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」　被逮後炮友才知

▲警方突襲時，大多數人皆衣衫不整，僅穿著內褲。（圖／翻攝自Malaysia Gazette，下同）

▲警方突襲時，大多數人皆衣衫不整，僅穿著內褲。（圖／翻攝自Malaysia Gazette，下同）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞警方11月29日破獲北賴一間男同志地下淫窟，並在該間三溫暖中心逮捕13名涉案男子。大馬當局5日開庭審理其中7人，其中一名57歲男子不但持有色情影片與照片，更被指控在明知自己可能已經感染愛滋病毒的情況下，仍到三溫暖中心與其他男子約炮。

根據《中國報》報導，被逮的13名男子中，有7人被指控持有色情影片與涉及猥褻行為等罪名，5日被押至大山腳法庭開庭受審。其中部分被告選擇認罪，部分則否認有罪。

其中最引人注目的是57歲男子許益建，面臨雙重指控。第一項罪名是在11月29日晚間7時左右，在明知自己疑似感染愛滋病毒的情況下，仍在三溫暖中心等公眾場所活動，危及他人健康安全，違反1988年傳染病防治法令第12條第1項規定。他在法庭上坦承犯行，遭判罰5000令吉或10個月有期徒刑。

第二項指控則是他在其手機中儲存色情圖片及影片，觸犯刑事法典第292條(a)項。許男同樣認罪，再被罰3000令吉或8個月監禁，總計將面臨8000令吉罰金或18個月刑期的重罰。

除了許男之外，還有一名19歲少年因手機持有色情內容被起訴，但他在庭上否認所有指控，法院准許他以3000令吉交保。不過19歲少年同時也被指控與37歲張姓男子以及另一名33歲男子，三人聯合對其他兩名男子做出猥褻行為，目前三人均否認指控。

另有一名中國籍41歲羅姓男子因2部手機內均持有色情內容，被罰5000令吉。

馬來西亞警方11月29日晚間7時根據線報展開突擊行動，鎖定北賴一棟三層樓三溫暖中心，並發現其中有多名男同志進行不當性行為，當場逮捕13名男子，年齡為19歲至66歲，包括一名大學生及多名中年男性。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話
快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效
TikTok也要封鎖？卓榮泰：不改善也不能容忍
頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初步勘定結果曝
直擊／《黑暗榮耀》車珠英驚喜現身！超萌反差
快訊／金孫回家了！　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
韓團成員抵台「坐輪椅」　粉絲心疼
80萬交保！天道盟主「鐵霸」找人幫打運將
周休三日連署成案　勞動部展延2個月再回覆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女兒在家猝死！　盲母獨守腐屍「爬行2天」到路邊求救

20萬人追蹤！網紅「剛生下雙胞胎」猝逝　丈夫悲痛證實

大馬破獲男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」　被逮後炮友才知

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡、停電規模增400萬戶

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

日本獵人忙抓熊！動保人士竟「故意破壞捕獸籠」　惡行全被拍

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」　妻求饒：人都會犯錯

電子入境卡「把台灣列中國」！　南韓外交部：會再協調

北韓監獄「多名囚犯」連續人間蒸發！　煉獄內幕曝光

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

女兒在家猝死！　盲母獨守腐屍「爬行2天」到路邊求救

20萬人追蹤！網紅「剛生下雙胞胎」猝逝　丈夫悲痛證實

大馬破獲男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」　被逮後炮友才知

東京若爆規模7地震　1.8萬人死亡、停電規模增400萬戶

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉　超兇殘手法曝

美軍反恐任務爆「殺錯人」！　敘利亞特工潛伏多年慘被擊斃

日本獵人忙抓熊！動保人士竟「故意破壞捕獸籠」　惡行全被拍

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」　妻求饒：人都會犯錯

電子入境卡「把台灣列中國」！　南韓外交部：會再協調

北韓監獄「多名囚犯」連續人間蒸發！　煉獄內幕曝光

王彩樺唱到動情「獻吻」　江志豐閉眼不動怕真被親到

台新新光金聖誕點燈　董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義西區大發展！北港路兩側20年開發案重啟　打造70公頃產業專區

直擊／天堂醫生來了！大咖日星壓軸抵達高雄　粉絲驚呼：是佐藤健

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

我是新同學！林岱安向悍將家人求推薦北部美食　對球迷不離不棄印象最深刻

台中開工量腰斬！　5年後恐見推案荒

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

國際熱門新聞

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

情侶登山！她遭男友「丟包山頂」活活凍死

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

美軍離譜誤擊！連射2彈打自家F-18　飛官險死

3寶爸崩潰！驗DNA才知「養別人小孩6年」

美對中制裁、重大出口管制喊卡　原因曝光

39歲陸男「砍死日本女同事」！持刀狂刺臉

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

名古屋命案　嫌：想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭

鄭麗文接受紐時專訪：時間不站在台灣這邊

黃仁勳挑戰美AI晶片禁令　警告「AI版一帶一路」

20萬健身網紅慘了！　老婆爆料他性侵未成年

美議員批黃仁勳「非可信來源」　提案禁輝達晶片銷陸

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

更多熱門

相關新聞

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

男搭機猥褻隔壁女乘客　抓胸強脫褲被捕

美國紐澤西州一名男子被控，搭機時猥褻坐在隔壁的女乘客，他不但暴露自己的身體，還試圖強迫對方摸他下體，當性要求被拒絕時，竟然隔著衣服抓對方的胸部，強脫對方褲子，誇張行為讓他被判罪。

林口男倒臥社區三溫暖亡　身體多處燒燙傷

林口男倒臥社區三溫暖亡　身體多處燒燙傷

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

緬甸炸毀「中國詐團」大本營！夷平瞬間曝

3米巨蟒抓到了　竟「吐出犬屍」

3米巨蟒抓到了　竟「吐出犬屍」

頭套垃圾袋、雙手反銬！美籍男陳屍泰飯店

頭套垃圾袋、雙手反銬！美籍男陳屍泰飯店

關鍵字：

馬來西亞男同志三溫暖愛滋病毒猥褻東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

全台第3家「島語」12/29開幕

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

男露營完「手掌長滿紅斑」竟因染梅毒　醫揪出真相

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面