大馬破獲男同志淫窟！57歲大叔「疑染愛滋」　被逮後炮友才知

▲警方突襲時，大多數人皆衣衫不整，僅穿著內褲。（圖／翻攝自Malaysia Gazette，下同）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞警方11月29日破獲北賴一間男同志地下淫窟，並在該間三溫暖中心逮捕13名涉案男子。大馬當局5日開庭審理其中7人，其中一名57歲男子不但持有色情影片與照片，更被指控在明知自己可能已經感染愛滋病毒的情況下，仍到三溫暖中心與其他男子約炮。

根據《中國報》報導，被逮的13名男子中，有7人被指控持有色情影片與涉及猥褻行為等罪名，5日被押至大山腳法庭開庭受審。其中部分被告選擇認罪，部分則否認有罪。

其中最引人注目的是57歲男子許益建，面臨雙重指控。第一項罪名是在11月29日晚間7時左右，在明知自己疑似感染愛滋病毒的情況下，仍在三溫暖中心等公眾場所活動，危及他人健康安全，違反1988年傳染病防治法令第12條第1項規定。他在法庭上坦承犯行，遭判罰5000令吉或10個月有期徒刑。

第二項指控則是他在其手機中儲存色情圖片及影片，觸犯刑事法典第292條(a)項。許男同樣認罪，再被罰3000令吉或8個月監禁，總計將面臨8000令吉罰金或18個月刑期的重罰。

除了許男之外，還有一名19歲少年因手機持有色情內容被起訴，但他在庭上否認所有指控，法院准許他以3000令吉交保。不過19歲少年同時也被指控與37歲張姓男子以及另一名33歲男子，三人聯合對其他兩名男子做出猥褻行為，目前三人均否認指控。

另有一名中國籍41歲羅姓男子因2部手機內均持有色情內容，被罰5000令吉。

馬來西亞警方11月29日晚間7時根據線報展開突擊行動，鎖定北賴一棟三層樓三溫暖中心，並發現其中有多名男同志進行不當性行為，當場逮捕13名男子，年齡為19歲至66歲，包括一名大學生及多名中年男性。