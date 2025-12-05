　
地方 地方焦點

嘉義縣114年農民節慶祝大會登場　智慧農業助嘉義農民轉型

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今5日舉行「114年嘉義縣各界農民節慶祝大會」，縣長翁章梁、嘉義縣農會理事長侯世興、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人出席表揚縣內優秀農民，並感謝農民朋友的長期努力，多位縣議員及鄉鎮市長也一同共襄盛舉，場面盛大。

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

會中表揚全國10大神農、2024製茶技術競賽、2025健康優質設施小果蕃茄競賽、第1屆嘉義縣食農教育傑出貢獻獎、優良農業志工、示範農家及畜產有功人員以及對優良農業志工、示範農家、優良農事小組長、畜產、毛豬運銷、蔬果運銷等農業有功人員。

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

侯世興說，透過農民節向所有農民朋友獻上敬意與感謝，正因為有各位的努力，讓我們糧倉飽滿，餐桌豐盛。7月颱風造成農業嚴重損失，感謝中央與縣府積極陪伴農民重建。

嘉義縣農會近年積極推動農業保險，農業數位化、培訓青農、協助農產品行銷推廣，嘉義縣農業將會持續轉型，從傳統走向智慧，從生產走向品牌，從地方走向國際。

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，嘉義地理環境適合從事農業，上任迄今每年都編列農業發展基金1億元，讓農業發展穩定前行，也積極推廣智慧農業，透過國本學堂培養青壯農，以更多的智慧案場讓人知道智慧農業的重要性。

嘉義還有許多台糖土地尚未開發，這將是轉型的關鍵，嘉義科學園區正在進行環評，通過後可再擴大90公頃做為2期用地；為提供企業廠商適合的投資環境，嘉義縣積極向中央爭取海水淡化廠，也整合無人機產業，華泰名品城Outlet預計明年1月動土，未來農業、工業、科技業或是消費性產業都會顯著發展，嘉義縣將會持續前進。

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 114年嘉義縣農民節慶祝大會 。（圖／嘉義縣政府提供）

12/03 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」為核心方向，推動智慧農業技術普及，讓科技不只停留在專業農場，也走進校園與生活。以既有的智慧農場經驗為基礎，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園示範場域，希望讓孩子從小接觸科技農業，並培養跨域整合能力。

