成大醫院亮相台灣醫療科技展　4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

▲成大醫院以「智慧守護・照護有感」主軸登場醫療科技展，4大展區完整呈現智慧醫療藍圖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台灣醫療科技展於12月4日至7日在南港展覽館登場，今年成大醫院以「智慧守護・照護有感」為核心主軸，串連臨床、資訊、生醫工程、長照與創新研發能量，打造4大展區、13項亮眼成果，完整呈現院方邁向精準健康時代的創新布局，從長者照護到AI診斷、醫材研發再到院務治理，全面展現智慧醫療的最新面貌。

一、智慧健康 × 高齡照護：科技讓老化更安心：高齡化衝擊醫療量能，成大醫院在此區展出多項「長者友善科技」。其中，「e點匯長者整合照護資訊系統」以跨部門資訊整合改善長照常見的資訊斷裂與照護不連續問題；AI姿態檢測「愛穩動」則以動作辨識追蹤長者站立穩定度，預防跌倒並提升復健效率；「高齡長者功能評估VR」以沉浸式情境呈現行為模式，讓醫護能更快掌握長者的功能狀態並提供個別化照護。

二、智慧照護 × 精準守護：臨床更快、更準、更安全：成大醫院以三項技術描繪臨床決策的下一步。「生成式AI衛教」依臨床情境自動產出客製化衛教內容，減少文書時間並提升醫護溝通一致性；「固得貼」改善傳統貼片固定難、耗材多等問題，能長時間穩定黏貼，提高臨床安全；「智慧周邊循環監測系統」以AI分析血流灌注、阻塞程度與脈波變化，協助醫療團隊更早偵測末梢循環異常，對慢性病與術後照護極具價值。三項技術合力強化早期偵測能力，使臨床反應更敏捷、治療更精準。

三、智慧仿真 × 臨床訓練：高擬真教學打造醫療安全底座：成大醫院持續深耕臨床教育，此次展覽涵蓋影像、手術與重症訓練多面向。「攝護腺癌切片AR＋AI技術」結合AI影像判讀與AR訓練，讓醫師從病理到臨床一步到位，提升診斷準確度；「AI 3D器官影像」以深度學習重建器官立體結構，協助手術團隊精準研判風險；重症照護的「MR導入CRRT模擬訓練」提供零風險的擬真情境，提升連續性腎臟替代療法操作熟練度；另展示的「次世代假體系統」採模組化設計，讓醫師能更快掌握植入手術流程。此展區呈現成大醫院在教學、醫材、手術訓練的完整鏈結。

四、智慧營運 × 醫院資源管理：用數位升級醫院治理：智慧醫療離不開穩健的後勤管理，「即時定位系統」整合混合式定位技術，協助醫院迅速掌握設備、儀器與物資動線，提高調度效率；「認真好排—智能排班」以演算法分析人力負荷，AI自動最佳化班表配置，改善臨床排班壓力。

斗六分院推出的「導引機器人與RFID系統」更整合導航與辨識能力，負責檢體、藥品、自動補給等機動運作，不僅提高效率，也減輕人力負擔。

成大醫院指出，此次13項成果充分展示成大醫院在智慧照護、精準醫療與營運治理上的全方位進展。院方強調，未來將持續深化跨領域合作、臨床驗證與技術轉譯，讓科技真正成為提升病安與照護品質的核心力量，並將智慧醫療成果推向臨床與國際。