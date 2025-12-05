　
地方 地方焦點

結合愛與科技！慈濟人醫會義診30年　送暖街友、移工、植物人

▲黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟人醫會投入義診近三十年，12月4日在台灣醫療科技展現場，參與義診超過二十餘年的黃祥麟醫師及謝金龍醫師前來分享義診點滴。

黃祥麟醫師以「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」為題，談起九二一地震時，他沒能為房舍倒塌的阿嬤做假牙，心中留下遺憾，這個陰影種下了日後，再困難，也要幫街友做假牙的因緣。北區人醫會早年即在萬華地區為街友義診，當時街友也有假牙的需求，直到2002年，終於募集到一輛牙科巡迴醫療車，是用三噸半的貨車改造的，黃祥麟終於如願啟動為街友做假牙的診療服務。人醫會每隔一、兩週，便開著「牙科巡迴醫療車」到萬華服務，有時艷陽曬得人車發燙；有時暴雨傾盆襲擊。但不管什麼天氣，街友來做假牙，身上總掛著大包、小包，所有家當都揹過來。那三年，黃祥麟醫師風雨不息的為上百位街友製作假牙。

▲黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟人醫會已持續22年的移工義診，圖為台北車站義診。

慈濟人醫會也為移工定期義診，已經持續22年了。每次都包含內科、眼科、中醫科、牙科、耳鼻喉科、皮膚科、身心科等「多科別」義診，甚至還有婦科超音波檢查。也曾在移工義診中協助病情較嚴重的移工看診、轉診。最讓黃祥麟等醫師感動的是，多年義診下來，移工來看診時也自動自發捐錢、捐竹筒給慈濟。黃醫師也邀約他的醫師兒女來義診，「我跟兩個孩子說，你們來義診就是最好的父親節禮物。」

「現在我們也跟陽明交通大學林元敏教授帶領的『數位牙科巡迴車』合作，只要一個多小時，就可以幫移工完成假牙製作。」從二十年前三噸半的陽春巡迴醫療車，到現在結合科技的數位巡迴車，唯一不變的是，愛，讓昂貴的牙科服務，不再是遙不可及的奢望。

▲黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

謝金龍醫師分享「發心如初，台東不遠：身心障礙者及植物人的牙科診療」。

已投入慈濟人醫會超過二十餘年的謝金龍醫師，以「發心如初，台東不遠：身心障礙者及植物人的牙科診療」為題，分享最初到安養機構為植物人洗牙時，特殊難聞的氣味充滿整個空間，但在人醫夥伴們為他們洗牙診療後，不僅空氣清新，當時創世基金會基隆分院的院長還跟謝醫師分享，基隆分院成立十四年來，第一次舉辦家庭外出日旅遊，「因為家屬說，『真的不一樣了，爸爸的嘴巴沒有惡臭了。』而能跟他們待在一起更久。」

「台東義診」則從最初一通懇求電話，十幾位志工參與，至今已是二百多位人醫共同參與的盛事了，包括台灣北、中、南、東、高屏區的醫、護、志工都參與其中，共同為多重身心障礙者及植物人牙科義診，外科醫師葉添浩也為他們處理嚴重的褥瘡。

▲黃祥麟醫師分享「愛的處方箋：從街友到移工的行動醫療」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

每次為植物人或重度身心障礙者床邊牙科義診時，都是一組六人的團隊服務一位病人。

謝金龍說最初只服務創世台東分院，如今擴增到慎修安養中心、台東仁愛之家。每次床邊牙科義診，都是兩位醫師、兩位牙助、一位護理師、志工等六個人共同服務一位病人。牙醫師得把身體半蹲半屈膝，甚至彎腰九十度為病人洗牙。為了安撫他們不安的情緒，多位牙醫師、牙助，總是邊治療、邊唱歌，只要一唱歌，病人的血氧就提高、情緒也安定下來，「每半年一次的定期義診，都像去看老朋友一樣。」

謝金龍提到疫情期間不能去台東服務時，大家心裡都很煎熬、擔心，直到疫情過後，人醫會再度出現在植物人安養中心時，院長感動落淚，醫師也落淚了，謝金龍哽咽著說，「一個人可以走很快，可是我們一群人可以走很遠。」二百多位人醫菩薩們，依然定期在國境之東，實踐他們的台東之約。最後，兩場演講在觀眾熱烈提問與回應中溫馨結束。
 

