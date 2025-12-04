基北北桃社區照顧關懷據點桃園交流 促進長照資源共享

▲基北北桃社區照顧關懷據點桃園交流。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局4日在龍潭區三水社區照顧關懷據點辦理「114 年度基北北桃社區照顧關懷據點業務交流計畫—下半年績優據點參訪活動」，邀集基隆市、臺北市、新北市及桃園市等四市主管社區照顧關懷據點業務之相關人員及輔導團隊參與，期強化四市社區照顧服務量能，促進長照資源共享與合作。

▲基北北桃社區照顧關懷據點桃園交流。（圖／社會局提供）

桃園市政府社會局局長陳寶民表示，桃園市人口快速成長，65歲以上長者已突破38萬人。市府持續擴大社區照顧關懷據點布建，近2年新增61處據點，涵蓋率提升10%，目前全市已達440處、涵蓋率近70%，布建成果亮眼；同時積極串聯公私部門資源，與民間單位共同推動銀樂科技互動體驗、護耳照護、藥師好鄰居及行動沙龍車等多元創新方案，提升據點服務深度與廣度。

而「社區照顧關懷據點」是政府推動在地老化與社區照顧的重要基石，也是長者在熟悉生活圈中獲得陪伴、健康促進、營養支持與社會參與的第一線服務站。面對人口超高齡化及社區需求日益多元，跨縣市交流更顯重要。

▲基北北桃社區照顧關懷據點桃園交流。（圖／社會局提供）

桃園市社區照顧關懷據點以「在地安老、預防照顧」為核心目標，過往以電話問安、關懷訪視、共餐與健康促進等服務長者生活。近年因科技進步與新世代長者加入，桃園市政府積極結合導入智慧科技，與企業、學界及在地社區合作，發展科技互動設備、數位課程及科技體驗活動，促使據點服務更具多元性與創新性。市府亦同步擴大據點布建與專業支持，建構更綿密、科技化的照顧網絡，推動桃園成為引領全台的智慧高齡友善示範城市。