斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

▲斗六市公所舉辦道路改善說明會，市長林聖爵向居民與商家親自說明規劃方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所為打造更安全、友善的人行環境，今（5）日舉辦「大同路、成功路永續提升人行安全計畫」第二次說明會，面對沿線居民與商家對道路改善的不同看法，市長林聖爵帶領行政團隊親自說明，強調設計都以「提升行走安全」與「不影響商圈運作」為核心規劃，盼在通行與營商需求間找到最適平衡。

說明會上，市公所針對民眾最關心的爭議點提出具體數據與改善方案。大同路因路段設施老舊、車輛長期違停，加上電箱佔據人行空間，行人推娃娃車或輪椅經過都必須側身閃避，成為地方多年痛點。林聖爵表示，這次將全面處理「既有電箱遷移」，把阻礙行走的電箱重新配置到不影響通行的位置，讓原本被壓縮的道路空間打開，讓行人走路更順暢，也更安全。

隨著電箱移位騰出的空間，市公所也同步盤點沿線可再利用的道路範圍，調整後可增加汽車與機車停車格，改善地方反映已久的停車需求。林聖爵說，大同路會以「無障礙、安全、便利」為核心打造示範道路，讓居民走得安心，也讓商圈環境更舒適、有吸引力。

至於成功路沿線店家普遍擔心的「停車不足」問題，市公所在會中提出初步規劃，將優先考量在各店家前方設置停車空間（汽車或機車），讓來客停車與物流作業不被改善工程影響。林聖爵強調，現階段仍是初版配置，後續會根據不同店家的卸貨習慣、營業型態與現場意見再作調整，並以「不造成商家衝擊」為前提逐步修正。他也向店家說明，改善人行環境並非排擠商業，而是透過更有秩序、更安全的街區樣貌提升整體商圈形象，讓民眾願意停留、走動與消費。

市公所指出，此次說明會的目的就是要收集更多在地意見，讓後續的設計更貼近使用需求。未來的大同路與成功路，將朝「行人安全、停車便利、商家營運」三者並行的示範廊帶發展。公所團隊也承諾將保持高度溝通、彈性調整，盼市民與商家能共同參與城市更新，一起打造更安全、也更繁榮的斗六市。

