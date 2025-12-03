地方特考屏東考區411人應試　錄取名額33人

▲114年公務人員特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，屏東考區設在屏東市明正國中 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年公務人員特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，於12月6、7、8日三日舉行，屏東縣設有考區，試區設於屏東縣立明正國民中學（屏東市大連路70號）。本項考試分三、四等考試，全國計有屏東等15個考區同時舉行，屏東考區應考人數計411人，公告暫定需用名額合計33名，預估平均錄取率為8%。

屏東縣政府為服務屏東地區在地鄉親，自111年起協助考選部於本縣設置地方政府公務人員考試屏東考區，提供完善舒適的應考環境以服務考生。請應考人提前至國家考試網路報名資訊系統「考試通知書下載」項目下載考試通知書。考前一天不開放進入查看試場，應考人如欲了解試場位置，可於考試當日於試區公布欄查看，或至國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下瀏覽；另為便利應考人快速連結上述頁面，考試通知書已增設QRcode，掃描後點選試區，即可查看試場所處位置。

縣府人事處特別提醒應考人，考試當日務必攜帶國民身分證或具有照片足資證明身分證件，應試科目如為測驗式試題，應自備2B鉛筆及橡皮擦、考試時不得攜帶無線電通訊設備（如行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等）入場應試，以免遭受扣分處分。本次考試期間校園不開放考生停車位。另試區附近交通流量大，易造成塞車，請應考人多加利用大眾運輸工具前往試場，並寬估到場時間，以免延誤進場應試。

又自112年起，國家考試期間不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先申請陪考，不接受考試當天臨時提出申請。如已申請陪考人員考試當日請出示同意陪考通知書及本人身分證件，俾提供試區工作人員查驗。