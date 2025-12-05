快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」。藍委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案今（5日）付委審查，卻也引起藍綠白國會助理們炸鍋。成員橫跨藍綠國會辦公室的助理工會今（5日）發聲明表示，此案等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

陳玉珍提案修立法院組織法，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，刪除「公費助理」中的「公費」兩字，將立院撥款給公費助理的費用，改為補助費用，由立法院撥給立委統籌運用且「免檢具核銷」，等於每月44萬助理費都進立委口袋，愛怎麼用就怎麼用。

該案由陳玉珍提案，並獲得藍委林思銘、蘇清泉、洪孟楷、謝龍介、呂玉玲、許宇甄、葛如鈞、游顥、翁曉玲、張嘉郡、盧縣一等人連署，並於今日立法院會成功付委審查。

對此，立法院國會助理工會聲明表示，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益之修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。

聲明指出，公費助理是國會運作的重要支柱，是立法委員問政與服務的幕後推手，亦受相關法律規範監督的關係人，此提案將公費助理修正為助理，並將立法委員助理費直接補助給立法委員，且免檢據核銷，此舉等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。

聲明提到，廢除公費助理制度讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

立法院國會助理工會呼籲朝野立委，國會改革應持續朝向健全國會制度、加強透明化爭取人民信任，如日本建立政策秘書、第一與第二秘書並公開可供民眾查詢，因此本會自成立以來致力於提高公費助理職業尊嚴、推動「國會助理法制化」。

工會指出，盼透過專法明文規範舉凡公費助理的身分定位、聘僱關係、工作內容與範圍、薪資與工時、休假與加班、職業安全與申訴管道等制度，以健全國會、吸引優秀人才投入公眾事務、以成為立委問政服務堅實可靠的支持。