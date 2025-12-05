TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今（5日）接受資深媒體人鄭弘儀專訪時說，小紅書完全不理會政府的任何要求，其平台上的詐騙金額也高達2億；而TikTok雖然相對配合，但也不能只回應卻不改善，會給他們更長的時間觀察，但若不改善也不能容忍。

針對小紅書封禁一事，卓榮泰說，平台分幾個階段處理，在台灣有落地的像Meta、Line、Google、Threads等，有落地就可以找到負責人是誰，接受到詐騙不實廣告時，就可以要求在時間內下架或是處罰；其他如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地。

卓榮泰進一步說，但有些根本不來落地的，像小紅書、TikTok。但政府跟TikTok要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律程序的保障要突破；至於小紅書部分，是完全不理會政府對它的任何要求，經過小紅書產生的詐騙金額已高達2億，受害人數很多。

卓榮泰提到，除了詐騙外，小紅書上的內容對於兒童、青少年的傷害，是很多親子團體一直在意的，為了也保護青少年不會長時間沈淪在網站上，以及不受網站上不實、不當的內容傷害，需要有些作為，因為小紅書完全不配合，因此只能禁止。

卓榮泰說，換句話說，小紅書是來自中國、來自言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論來傷害台灣的言論自由，這是政府不能接受的。

但卓榮泰也提到，TikTok雖然相對配合、會回應政府的要求，「但這也不是放任，只是有回應但是不改善的話，還是認為要有一致的標準，會給他們更長的時間觀察，但影響面還是非常大，會請相關單位強調這點，要回應也要改善，不改善也不能容忍」。