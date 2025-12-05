　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

▲▼行政院長卓榮泰出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論。對此，行政院長卓榮泰今（5日）接受資深媒體人鄭弘儀專訪時說，小紅書完全不理會政府的任何要求，其平台上的詐騙金額也高達2億；而TikTok雖然相對配合，但也不能只回應卻不改善，會給他們更長的時間觀察，但若不改善也不能容忍。

針對小紅書封禁一事，卓榮泰說，平台分幾個階段處理，在台灣有落地的像Meta、Line、Google、Threads等，有落地就可以找到負責人是誰，接受到詐騙不實廣告時，就可以要求在時間內下架或是處罰；其他如蝦皮、拼多多等，有的是想落地，但礙於法令、中國資金等問題，就會繞道第三國或是用其他方式在台灣落地。

卓榮泰進一步說，但有些根本不來落地的，像小紅書、TikTok。但政府跟TikTok要求下架等行為比較配合，後續也有相關法律程序的保障要突破；至於小紅書部分，是完全不理會政府對它的任何要求，經過小紅書產生的詐騙金額已高達2億，受害人數很多。

卓榮泰提到，除了詐騙外，小紅書上的內容對於兒童、青少年的傷害，是很多親子團體一直在意的，為了也保護青少年不會長時間沈淪在網站上，以及不受網站上不實、不當的內容傷害，需要有些作為，因為小紅書完全不配合，因此只能禁止。

卓榮泰說，換句話說，小紅書是來自中國、來自言論不自由的地方，他們放任這種不自由的言論來傷害台灣的言論自由，這是政府不能接受的。

但卓榮泰也提到，TikTok雖然相對配合、會回應政府的要求，「但這也不是放任，只是有回應但是不改善的話，還是認為要有一致的標準，會給他們更長的時間觀察，但影響面還是非常大，會請相關單位強調這點，要回應也要改善，不改善也不能容忍」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑
直擊／天堂醫生來了！佐藤健壓軸抵達高雄
快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布
獨／遭訴願指控性侵！H先生怒斥陳珮甄：我用生命保證全是謊話
快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效
TikTok也要封鎖？卓榮泰：不改善也不能容忍
頭城工地挖出疑似「超巨大古沉船」　專家初步勘定結果曝
直擊／《黑暗榮耀》車珠英驚喜現身！超萌反差
快訊／金孫回家了！　哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作
韓團成員抵台「坐輪椅」　粉絲心疼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

窒礙難行的法律不會因表決變可行　行政院：不會執行違法的法案

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

林佳龍接見北美僑胞　台美加合作打造更具韌性「非紅供應鏈」

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

TikTok相對小紅書配合　卓榮泰：但若不改善也不能容忍

淡水挖管線停水4天民怨炸鍋　蘇巧慧提2方案：增設5萬噸配水池

谷立言與賴清德、蕭美琴年末餐敘　強調「美國對台承諾堅若磐石」

窒礙難行的法律不會因表決變可行　行政院：不會執行違法的法案

小紅書發生大量詐欺案仍未配合調查改善　行政院：支持內政部作為

立院再否決財劃法覆議案　民進黨：錯誤連連還要逼中央違法編預算

政論節目秀小草女神泳裝照酸「吸豬哥票」　陳智菡痛批：毫無底線

林佳龍接見北美僑胞　台美加合作打造更具韌性「非紅供應鏈」

有望1月與輝達簽約　蔣萬安：邀黃仁勳參加尾牙也參與簽約儀式

快訊／法拉利失控逆向猛撞！電線桿整支橫倒路中　現場秒全黑

快訊／藍委要修「助理費除罪化」　助理工會轟自肥：把國會蓋黑布

王彩樺唱到動情「獻吻」　江志豐閉眼不動怕真被親到

台新新光金聖誕點燈　董座吳東亮：「點亮新光、傳遞祝福」

搭飛機被別人行李砸傷！榮民求償80萬...立榮無過失仍判賠2萬6

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義西區大發展！北港路兩側20年開發案重啟　打造70公頃產業專區

直擊／天堂醫生來了！大咖日星壓軸抵達高雄　粉絲驚呼：是佐藤健

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

【一次全丟】套圈圈豪撒整桶！霸氣中一瓶酒

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

快訊／卓榮泰8連敗！　財劃法覆議案59：50遭否決

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

更多熱門

相關新聞

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

等了快2年金孫終於回家　哭抱鹹粥嬤

回來了！在各方協助下，日前被大陸遣返至金門的10名台籍詐欺案嫌犯中，最受社會關注的「鹹粥嬤金孫」，終於在今（25）日傍晚從金門回家團聚。焦急等待多時的阿嬤早已備好烘爐、豬腳麵線，要為孫子「過火」去霉運。議員賴清美得知也趕到阿嬤家，黃男見到一手把自己帶大的阿嬤，馬上緊緊抱住阿嬤，哭到眼睛紅腫，哽咽承諾：「以後會找正當工作，學一技之長。」

小紅書被鎖　法律YTR曝「1類人」受影響最大

小紅書被鎖　法律YTR曝「1類人」受影響最大

有20萬粉！他喊同意「TikTok禁一禁」

有20萬粉！他喊同意「TikTok禁一禁」

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

貧窮男大生遭詐騙　輕生前陪嬤聊天到凌晨

貧窮男大生遭詐騙　輕生前陪嬤聊天到凌晨

關鍵字：

TikTok小紅書卓榮泰詐騙打詐

讀者迴響

熱門新聞

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

全台第3家「島語」12/29開幕

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

小紅書禁1年「沒刪會被罰？」百萬用戶一次看

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

20歲清寒男大生被騙光積蓄　背信貸休學返鄉走上絕路

即／花蓮遊覽車撞機車　騎士頭骨破裂當場死亡

清寒男大生遭詐走絕路　彰警要辦了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面