　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

▲▼旅館,房間,汽車旅館,摩鐵,睡覺,床。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲觀光署公布國旅房價平均下降6元，引發網友熱議。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

觀光署近日公布2025國旅房價較前一年平均減少6元，網紅Cheap忍不住開酸，直呼6元這個數字「真的降得我措手不及」，引發廣大網友共鳴。

國旅住宿平均下降6元　「再貼4元就可買茶葉蛋」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Cheap在貼文中表示，根據觀光署公布的統計數字，國旅房價已經沒有繼續瘋漲，平均下來已將下降6元，讓他忍不住反諷，「我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了！」

Cheap直言，他覺得官員搞錯方向了，因為國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，即便國旅房價少6元，但大家想的還是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店。

只比去年的國旅好　「真的會被國際旅遊市場吊打」

Cheap喊話，如果官員的政策思維只是停留在「沒有再漲就好」、「比去年好就夠了」，那真的會被日韓、東南亞等國際旅遊市場「吊起來打到哭」，而現在能救國旅的第一步就是「備品」，「拜託先恢復吧！」

貼文一出，許多網友紛紛留言附和，「被發現備品的成本只要6元了」、「現在只敢一日遊不住宿了」、「小漲3000，大跌6元」、「以為是標題打錯，結果真的是6元」、「『只要辯贏就好』的心態」、「其實日本住宿價格跟國旅差不多，只是他們單位是日幣...」

還有不少網友反諷，「挖賽！降價6元，好想國旅哦！」、「6元！我還不給他吃爆玩爆」、「哇靠！大降六塊」，但也有人歪樓虧Cheap：「你484被告不怕XD？」掀起熱議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽
莫莉「輕生前助理」現身揭內幕！　餵貓還要「安撫她爸媽」完全沒
跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛
快訊／上班注意！　國3追撞塞爆
性商老師：眼神給出去、身體變成Ｘ型　影片超魔成台灣迷因
快訊／名人堂票選出爐！貝爾川甩開作弊醜聞陰影　與瓊斯同登殿堂
斑馬線「3條神秘白線」幹嘛用　交通部解答
0度線來了！　非常接近寒流
蕾菈離婚4月爆秘戀！　「深夜進YTR家」被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

0度線來了！　非常接近寒流

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

估剩8℃！　最冷時刻到

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

高鐵年終7個月創新高　員工爽揭3大優勢福利

尾牙中大獎！　12星座開運法一次看

強烈冷氣團高峰！　大回暖時間曝

蔡英文Threads「海巡神回應」一次看　3個字就破15萬讚

0度線來了！　非常接近寒流

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

估剩8℃！　最冷時刻到

妻外遇IG放閃牽手照　夫控小王「簽完就違約」求償10萬

TWICE志效愛戴23萬勞力士　招牌綠面錶絕配休閒穿搭

觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

道奇簽下塔克引爆反彈　MLB老闆們將力推「薪資上限」

高院院長高金枝　擬接司法院秘書長

當莫莉助理餵貓還要「安撫她爸媽」！爆職場內幕：每件事都壓我身上

賓士「全新8人座MPV」VLE今年問世！不吃油主打豪華大空間

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

1月21日星座運勢／巨蟹、天蠍快樂談情說愛　水瓶事業旺興

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

生活熱門新聞

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

估剩8℃！　最冷時刻到

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

0度線來了！　非常接近寒流

快訊／今晨9.1℃！　3縣市大雨特報

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

爺爺傳至今用不壞　烘焙模具界LV熄燈

7縣市警報！北極冷空氣外流「長時低於14℃」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

年薪200萬！下屬忙翻「她卻沒事做」尷尬了　一票求內推

更多熱門

相關新聞

雷虎科技發重訊反擊　告Cheap求償1億

雷虎科技發重訊反擊　告Cheap求償1億

雷虎科技協理卓宜儒發布重訊提到，Cheap於YouTube上傳的相關影片中，在結尾段落刻意傳遞與公司有關的不實訊息，將「雷虎科技」與「雷虎生技」兩家不同公司混為一談，並錯誤建構所謂「先以個人名義投資，再由公司高價接盤、拉抬股價」的不法想像，導致外界誤以為雷虎科技股價上漲與不當操作有關，已嚴重損害公司聲譽。

國旅為何沒落？他曝原因很簡單

國旅為何沒落？他曝原因很簡單

雷虎正式提告「Cheap」求償1億元　追查乾爹是誰

雷虎正式提告「Cheap」求償1億元　追查乾爹是誰

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

2025台人旅遊消費觀察普發1萬訂單暴增25%

關鍵字：

茶葉蛋Cheap國旅

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面