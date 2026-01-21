觀光署揭國旅房價「已下降6元」　Cheap酸爆：再貼4元可買茶葉蛋

▲觀光署公布國旅房價平均下降6元，引發網友熱議。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

觀光署近日公布2025國旅房價較前一年平均減少6元，網紅Cheap忍不住開酸，直呼6元這個數字「真的降得我措手不及」，引發廣大網友共鳴。

國旅住宿平均下降6元 「再貼4元就可買茶葉蛋」

Cheap在貼文中表示，根據觀光署公布的統計數字，國旅房價已經沒有繼續瘋漲，平均下來已將下降6元，讓他忍不住反諷，「我得趕快去訂房，省下來的錢，再貼4元就可以買茶葉蛋了！」

Cheap直言，他覺得官員搞錯方向了，因為國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」，即便國旅房價少6元，但大家想的還是多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店。

只比去年的國旅好 「真的會被國際旅遊市場吊打」

Cheap喊話，如果官員的政策思維只是停留在「沒有再漲就好」、「比去年好就夠了」，那真的會被日韓、東南亞等國際旅遊市場「吊起來打到哭」，而現在能救國旅的第一步就是「備品」，「拜託先恢復吧！」

貼文一出，許多網友紛紛留言附和，「被發現備品的成本只要6元了」、「現在只敢一日遊不住宿了」、「小漲3000，大跌6元」、「以為是標題打錯，結果真的是6元」、「『只要辯贏就好』的心態」、「其實日本住宿價格跟國旅差不多，只是他們單位是日幣...」

還有不少網友反諷，「挖賽！降價6元，好想國旅哦！」、「6元！我還不給他吃爆玩爆」、「哇靠！大降六塊」，但也有人歪樓虧Cheap：「你484被告不怕XD？」掀起熱議。