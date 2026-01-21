川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

▲川普執政8大關鍵時刻。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普第二任期屆滿一年，他今天在白宮臨時召開記者會，高調回顧上任以來的施政成果。美媒CNN也同步整理過去一年，白宮橢圓形辦公室內上演的多起引發關注的戲劇性場面。

美國總統川普在白宮現身時，手中拿著厚厚一疊文件，逐條說明政府一年來的成果，內容涵蓋經濟成長、邊境管制、抑制通膨，以及簽署多項貿易協議以降低美國商品出口阻礙。他同時提到，企業加碼投資美國、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及對伊朗核設施採取行動，都是他認為的重要政績。

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

投資承諾與關稅政策

川普在記者會中點名多家企業，強調其對美擴大投資的承諾，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford），以及日本汽車大廠本田（Honda）。

他也為上任後推出的一系列關稅措施辯護，稱這些政策不僅提升美國國家安全，還為政府帶來可觀稅收，是「一舉數得」的作法。

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

台積電加碼與關稅爭議

台積電身為全球最大晶圓代工廠，在原規劃於亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月再宣布對美國至少追加1000億美元投資，新計畫包含3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1處研發中心，讓在美投資總額推升至1650億美元。

談到「對等關稅」訴訟，美國總統川普表示，政府正等待美國最高法院裁決結果，並坦言若敗訴，可能必須退還部分款項。他也向大法官喊話，認為裁決方向將攸關國家利益，「若判錯，後果不小」。

▲美國億萬富翁馬斯克和總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

橢圓辦公室的高光時刻

CNN另回顧川普第二任期在橢圓形辦公室的多個話題畫面，包括2月12日，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）帶著兒子現身；2月27日，施凱爾（Shikell）獲得川普青睞；以及2月28日，美國總統川普與副總統范斯（J.D. Vance）共同指責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

後續還有5月6日與加拿大政治人物卡尼（Mark Carney）就「加拿大成為美國第51州」的激辯，5月21日出其不意對南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發難，11月18日會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．賓．薩勒曼（Mohammed bin Salman），11月21日與紐約市長曼達尼（Eric Adams）互動密切，並在今年1月15日，從馬查多（Machado）手中接下諾貝爾和平獎，為這一年畫下戲劇性句點。