　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

▲▼川普執政8大關鍵時刻。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲川普執政8大關鍵時刻。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普第二任期屆滿一年，他今天在白宮臨時召開記者會，高調回顧上任以來的施政成果。美媒CNN也同步整理過去一年，白宮橢圓形辦公室內上演的多起引發關注的戲劇性場面。

美國總統川普在白宮現身時，手中拿著厚厚一疊文件，逐條說明政府一年來的成果，內容涵蓋經濟成長、邊境管制、抑制通膨，以及簽署多項貿易協議以降低美國商品出口阻礙。他同時提到，企業加碼投資美國、美軍逮捕委內瑞拉前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），以及對伊朗核設施採取行動，都是他認為的重要政績。

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

投資承諾與關稅政策
川普在記者會中點名多家企業，強調其對美擴大投資的承諾，包括蘋果公司、輝達（NVIDIA）、台積電、日本軟銀（SoftBank）、嬌生集團（Johnson & Johnson）、美光（Micron）、通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford），以及日本汽車大廠本田（Honda）。

他也為上任後推出的一系列關稅措施辯護，稱這些政策不僅提升美國國家安全，還為政府帶來可觀稅收，是「一舉數得」的作法。

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家。（圖／路透）

台積電加碼與關稅爭議
台積電身為全球最大晶圓代工廠，在原規劃於亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月再宣布對美國至少追加1000億美元投資，新計畫包含3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1處研發中心，讓在美投資總額推升至1650億美元。

談到「對等關稅」訴訟，美國總統川普表示，政府正等待美國最高法院裁決結果，並坦言若敗訴，可能必須退還部分款項。他也向大法官喊話，認為裁決方向將攸關國家利益，「若判錯，後果不小」。

▲▼ 美國億萬富翁馬斯克和總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國億萬富翁馬斯克和總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

橢圓辦公室的高光時刻
CNN另回顧川普第二任期在橢圓形辦公室的多個話題畫面，包括2月12日，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）帶著兒子現身；2月27日，施凱爾（Shikell）獲得川普青睞；以及2月28日，美國總統川普與副總統范斯（J.D. Vance）共同指責烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。

後續還有5月6日與加拿大政治人物卡尼（Mark Carney）就「加拿大成為美國第51州」的激辯，5月21日出其不意對南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發難，11月18日會晤沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．賓．薩勒曼（Mohammed bin Salman），11月21日與紐約市長曼達尼（Eric Adams）互動密切，並在今年1月15日，從馬查多（Machado）手中接下諾貝爾和平獎，為這一年畫下戲劇性句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啃老族「自認受害者」弒親　專家揭父母1行為很危險
川普推動併吞格陵蘭！「拋售美國」再現　股匯債市三殺
蕾菈親回「深夜進YTR家」真相！男方情史被起底
猴硐貓村恐怕「滅村」　200隻剩30隻
快訊／台積電大跌！　台股瀉327點
LIVE／賴清德缺席但「賴皇現身」　藍白甲動應戰彈劾審查會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

川普周年「8大高光時刻」一次看！　台積電也在列

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

白俄加入加薩和平理事會　持續改善對美關係

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

阿蘇墜毀直升機2台人生死不明！40年駕駛失事原因曝　網揭可怕經驗

火山口找到殘骸！　阿蘇「先遣隊」今早緊急上山勘查

衝派出所幫友報仇　助陣男「抱警處理」被判刑1年半

國家警報響了別嚇到！3大電信16時測災防告警訊息　關閉方式曝

高雄單車騎士噴飛「血流一地」　醉男肇逃落網辯：以為壓到坑洞

消防新添170生力軍！　台南市搶救、救護量能全面升級

台東女衝超商幫網友買萬元點數　店員緊急報警及時阻詐

陸副外長談「全球治理倡議」：決不允許家門口生戰、生亂

2025整年「夜衝武嶺」共10死！大學生居多　南投警祭3大宣導措施

阿姨衝田裡亂拔！彰化絕美百日草花海變癩痢頭　超慘畫面曝

快訊／疑天雨路滑自摔！樹林28歲騎士遭對向汽車撞上　搶救無效亡

安成宰在女兒面前好卑微

國際熱門新聞

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

川普貼插旗圖　喊奪取格陵蘭絕不回頭

2台人阿蘇火山失聯　直播疑拍10秒墜機

美最高法院1/20仍未裁定川普關稅案

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

台灣砸5000億美元「頭期款」換調降關稅　盧特尼克：要讓川普高興

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

川普成立和平理事會　多國證實受邀

俄空襲烏　車諾比核電廠外部供電全斷

更多熱門

相關新聞

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

美國聯邦眾議院撥款委員會昨天公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，其中依總統預算請求，編列10億美元（約新台幣317億元）強化對台安全合作，另撥款1.5億美元（約新台幣48億元），用於替換提供給台灣的國防物資及相關補償費用。

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普嗆北約是「威脅」　消息人士：美國擬裁減駐軍約200個職位

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普威脅奪格陵蘭遭反撲　歐洲議會暫緩批准與美貿易協議

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

川普執政滿周年！　自豪台積電等企業擴大投資、活捉馬杜洛

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

美財長：川普下周拍板Fed新主席　人選4搶1

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

「我再ven一次」爆紅　引陸網友論戰

女神淪小三、歌王婚變？　許聖梅爆2026演藝圈2大預言

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面