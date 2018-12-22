宜蘭傳藝編織工藝快閃工坊　4藝師合力織故事

▲▼宜蘭傳藝園區臨水街「編織工藝快閃工坊」的林婕妤等4位藝師，合力完成的4件藝術創作。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

從夏天到冬天，宜蘭傳藝園區臨水街「編織工藝快閃工坊」的林婕妤等4位藝師合力完成藝術創作，他們使用藤、棉、羊毛氈、蠶絲線等多種媒材，從最初的各秉理念、討論交流、分頭創作、最後將4件作品組合起來，這場「研、衍、演」展覽，22日起正式在宜蘭傳藝園區臨水街展出，展覽日期到2019年2月28日止，歡迎民眾入園欣賞。

策展人林志峰表示，這次纖維藝術家駐館作品的核心價值是「反省」，藝術家過去單獨創作，思緒單一、專注創意，各有各的調，進駐宜蘭傳藝之後有了互動，藝術家們在過程中惺惺相惜，經過策展會議的激盪與凝聚，重新思索纖維藝術的本質，重新檢視創作為何物？

「一開始藝術家們坐在一起是沈默的」，林志峰說，大家的第一個工作是「研」，研究各個工藝的起源、特質、發展，四位藝術家思考了不同的創作可能性。緊接著是「衍」，有了創作想像就可以安排各種創作元素的構成，為了共同創作出藝術史上第1件多媒材纖維作品，接納與同理心在策展會議上表露無遺。最終就是「演」，藝術家雖然共同參與，依然能夠完整呈現自己。這件聯合創作是一次由時序的變化所刻劃的創作，是美術，也有故事；是傳承前人的工藝形式，也是改變工藝的宣言。

全聯善美的文化藝術基金會攜手台中市政府文化局，2018年在宜蘭傳藝園區臨水街打造編織工藝快閃工坊，透過這件巨型作品畫下美麗的句點，「研、衍、演」編織工藝成果展覽自即日起展出到2019年2月28日，新的一年宜蘭傳藝臨水街將再邀工藝師進駐並以「木作一條街」為主題，敬請期待。