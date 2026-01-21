妻外遇IG放閃牽手照　夫控小王「簽完就違約」求償10萬

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）在婚姻關係存續期間，與已婚男子阿強（化名）發生婚外情，事情曝光之後雙方曾簽訂協議書，沒想到阿強簽完協議仍繼續與小美保持聯絡互動，憤而決定對阿強提告求償10萬元。雖然阿強矢口否認違約，但新竹地院竹北簡易庭法官審理之後，並未採信他的說詞，日前仍判他應賠償人夫10萬元較為適當。

▲人夫因妻子小美外遇一事，與阿強簽立協議書，對方卻在簽完協議書之後，仍繼續與小美保持聯絡互動。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2024年5月間因妻子小美（夫妻倆現已離婚）與阿強發生婚外情一事，雙方簽立一份協議書，約定阿強必須保證不再跟小美有任何互動，包括但不限於性行為、牽手、摟抱等親密行為，以及言詞、簡訊、電子郵件等聯繫，否則每違反一次就要賠償10萬元。

然而，人夫控訴，簽完協議不到2個月，他就發現小美上傳至IG的照片中，有與阿強牽手的照片，兩人仍持續通過IG、手機電話保持聯絡，顯然已經違反約定，因而決定對阿強提告求償10萬元。

阿強則辯稱，小美上傳到IG的牽手照片並非他本人，所謂的對話紀錄、通話紀錄等截圖也很模糊，懷疑可能經過變造。

不過，新竹地院竹北簡易庭法官認為，經比對阿強妻子提供的牽手照與小美上傳至IG的牽手照，發現照片中男方的手指右側均有脫皮，背景中的飲料杯架也相同，因而認定照片中的男子就是阿強。

法官表示，阿強面對質疑，僅憑空言否認，顯然難以令人信服，他的行為確實違反協議書約定的內容，人夫依照約定請求賠償，核屬有理，最終裁定他應賠償人夫10萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。