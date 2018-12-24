台灣民意基金會民調／藍營2020派誰　朱立倫獲過半支持遠勝吳敦義





▲新北市長朱立倫。（圖／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

台灣民意基金會24日公布民調報告出爐，針對國民黨內較可能參選總統的人有三位，吳敦義、王金平與朱立倫。「在這三個人當中，您會支持誰代表國民黨參選總統?」，結果顯示，朱立倫有高達54.3% 的支持率。

台灣民意基金會針對2020總統人選做研究民調，結果發現，54.3%支持朱立倫，25.5%支持王金平，6.5%支持吳敦義，13.6%沒意見、不知道、拒答。

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）







如圖顯示，在台灣的成年人中，明顯超過半數的人支持朱立倫代表國民黨參選總統，4分之1的支持王金平，遠低於1成的人支持吳敦義。

另外，民調提問「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近?」結果發現，6.7%強烈民進黨，20.8%溫和民進黨，32.3%中性選民， 30.2%溫和國民黨，5.4%強烈國民黨，4.6%不知道、拒答。

換言之，最新民意顯示，2018台灣地方大選後，台灣藍綠勢力的分布，大體上是 27.5%綠，35.6%藍，32%是中性或 獨立選民。簡單的說，以全國為範圍的調查結果顯示，目前藍比綠多 8 個百分點。和選 前調查相比，民進黨認同者增加約 4 個百分點，國民黨認同者一樣，維持再三成六左右，中性選民減少 4 個百分點。

對於支持政黨方面整體而言，國民黨已經走出2014及2016敗選的陰影，而民進黨則陷入十年來空前的低潮，而2020更大的考驗與挑戰已在眼前，綠營能否度過難關，還要繼續觀察。

該民調由山水民意研究公司負責，在12月17、18日針對全國20歲以上成年人電話訪問，採隨機抽樣，有效樣本1082人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。經費來源是台灣民意基金會。