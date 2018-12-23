影／郭子乾高喊「2020凱道歡樂耶誕城」朱立倫扭動燦笑：一定會成功！

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫即將卸任，他出席23日歡樂耶誕城「經典台語歌曲」演唱會，主持人郭子乾說，新北歡樂耶誕城辦得這麼成功，「不管明天以後，朱市長會到哪裡去，我跟大家保證，2020凱達格蘭大道歡樂耶誕城，一定有朱市長！」，現場民眾也跟著開心歡呼。

朱立倫致詞對郭子乾表示，「小郭」年年支持他，重情重義，「別忘了之後侯友宜也要拜託你喔！」，新北市的歡樂耶誕城成為台灣的驕傲，郭子乾接著說，「侯友宜拜託我之前，既然耶誕城辦得這麼成功」一定不能讓它中斷，「不管明天以後我們朱市長會到哪裡去」，他在此跟大家保證，「2020凱達格蘭大道歡樂耶誕城，一定有朱立倫市長！」。

朱立倫當下露出燦爛笑容，身體微微扭動說，「謝謝大家，我們彼此加油、一定努力，我們一定會成功！」，讓歡樂耶誕城成為台灣的驕傲，郭子前接著表示，朱立倫這麼一席話感動了現場所有的朋友，他也強調朱任內非常照顧藝界的身障歌手。

▲朱立倫日前赴臺南正統鹿耳門聖母廟安座37週年大典，民眾搶握手。（資料照）

據黨內人士指出，朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，位於新北市，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除農曆年前後出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

回顧朱立倫2015年時赴美國務院拜會亞太助理國務卿羅素(Daniel Russel)、亞太副助卿董雲裳(Susan Thornton)等，對談7個多小時後，前往國務院，會晤副國務卿布林肯(Antony Blinken)，當時他與美國官員深入討論了經貿、兩岸與東亞安全等議題。黨政人士直言，未來朱陣營若有安排再度造訪美方，獲得國際的建議與支持，勢必會是他再次角逐總統大位的必經之路。

▲郭子乾高喊「2020凱道歡樂耶誕城，一定有朱市長」，朱立倫燦笑。（圖／記者羅婉庭攝）