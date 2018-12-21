侯友宜團隊成軍 朱立倫辦公室明年初成立！啟動總統級行程

▲ 新北市長朱立倫將角逐2020總統大選。（圖／新北市新聞局攝影提供）



文／羅婉庭

新北市長侯友宜的市府團隊正式成軍，未來也被外界認為，將是朱立倫角逐2020總統大位的強力後盾；此外，黨內人士證實，朱立倫團隊已在籌備辦公室，預計明年初會底定，將展開「總統規格」、全台跑透透，也不排除出國訪問等安排，在黨內氛圍上，包含盧秀燕的台中團隊、張麗善的雲林團隊、韓國瑜的高雄團隊，都會漸漸有連線作戰態勢。

在人口數量的部分，光是新北市就佔有四百萬、台中市三百萬、高雄市三百萬，過去朱立倫在故鄉桃園縣留下的政績，也有可能撼動選民投下神聖的一票，而桃園縣人口也高達兩百多萬；他的妻舅高育仁在南台灣的影響力也不容小覷。

據黨內人士指出，朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

回顧朱立倫2015年時赴美國務院拜會亞太助理國務卿羅素(Daniel Russel)、亞太副助卿董雲裳(Susan Thornton)等，對談7個多小時後，前往國務院，會晤副國務卿布林肯(Antony Blinken)，當時他與美國官員深入討論了經貿、兩岸與東亞安全等議題。黨政人士直言，未來朱陣營若有安排再度造訪美方，獲得國際的建議與支持，勢必會是他再次角逐總統大位的必經之路。

朱立倫的親信幕僚團「宋、江、陳」，即前市政顧問宋自強、民政局長江俊霆及觀旅局長陳國君；三人跟著朱立倫從桃園縣長到行政院副院長，再到新北市，一路走來親信兼幕僚，未來動向勢必成為各界關注的焦點。

▲新北市民政局長江俊霆，追隨朱立倫多年，為朱最信任之左右手。（圖／翻攝自江俊霆臉書）

素有「新北點子王」之稱的江俊霆，綽號「大頭」，是朱立倫最倚重的左右手，即將卸任民政局長。過去朱參選桃園縣長黨內初選時，由台大教授陳明通介紹他當助理。兩人初次見面是在台大對面的麥當勞，簡易交談後就一起開車去桃園縣四處看看，展開克難的競選過程。

當時朱立倫的競選辦公室只有夫人高婉倩，另一位就是江俊霆；據推測，他未來也會擔任總統競選團隊的核心幕僚，而現任觀傳局長陳國君則是不排除先休息一段時間。

黨內人士指出，侯友宜的團隊一次到位，除了延續朱立倫在新北的市政表現外，一方面協助朱立倫鞏固票倉的大本營，成為最強而有力的後盾，上述的親信，是否進入朱團隊的可能性高，有望繼續輔佐他挺進總統府，但總體而言，在辦公室完備前，目前都還是未知數。

至於將南下高雄任副市長的李四川，朱立倫曾大力邀請他加入總統選戰團隊，當時他有意要退休，後來韓國瑜聯繫表示非常需要工程專業人士，他也願意幫忙，解決韓缺乏團隊人選的問題，朱立倫也同意了此事。

關於外傳2020參選的一百種組合，朱立倫的副手人選，任何只要有能力讓台灣變得更好，在2020真正能夠「找到民眾希望的方向」的人，都有可能是人選，主要是能與他產生「互補」之作用，增加1+1可以大於2的可能性。



針對國民黨朱、馬、王、吳的長期民調數據顯示，朱立倫支持度最高；而選舉今年結果出爐，嫡系子弟兵侯友宜守住新北，親朱的盧秀燕高票拿下台中，妻舅高思博在台南即使沒勝也打得漂亮，朱立倫依舊是最大贏家，而前行政院長王金平也不排除會加入戰局。



藍營這些年的時間，形成了「四個太陽」，為2020年總統大選加溫。藍營人士分析，吳、朱必定是角逐者，但馬可能視官司而定，三人各有包袱，最終還是看誰能勝選、終結綠營執政，才是關鍵。