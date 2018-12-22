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淡海輕軌搶通車？ 新北捷運局3點駁斥：通車也不是新北市政府說了算！

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▲▼新北市政府與新北捷運局22日召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市政府與新北捷運局22日召開記者會，嚴正否認政治因素趕期通車。（圖／記者羅婉庭攝）

記者徐政璿、羅婉庭／新北報導

對於媒體報淡海輕軌因朱立倫即將卸任搶快通車，新北市政府與新北捷運局22日召開記者會表示，淡海輕軌通車期程早在103年發包就已宣布於今年底完工且經由委員初勘、履勘等程序，最後由交通部審核通過，一切按照原訂期程「準時完工」，絕非政治考量，也提出三點說明。捷運工程局長李政安強調，通車也不是新北市政府說了算

新北捷運公司3點說明：

1、 交通部12月10日現場履勘當天共9位委員搭乘的列車分別為106車（營運組）及107車（土建組/機電組），經詢問當天值勤司機員，並未執行過輔助限速系統（ATP ）之隔離操作。經詢問履勘當天行控中心值班主任控制員（CC）及交通控制員（TC），於整合輕軌管理系統（ITMS）上，亦無蹦現列車ATP隔離之警示訊號。經檢視12/10 當天ITMS 事件紀錄資料，亦無ATP被隔離之警示訊息。

2、 捷運所追求的就是安全與穩定，新北捷運公司駕駛員均須符合行車人員技能體格檢查規定，體格檢查合格並經基礎訓(36小時)、進階訓(92小時)、適應訓(120小時)，總計208小時訓練，目前完成授證人數為32位，並已將訓練成果報府備查完成授證，我們每一個從業同仁，都有這個認知，更把安全，當做唯一原則，沒有任何例外。

3、 淡海輕軌，不論是初勘或履勘，所有委員都是專業且公正的外部委員，過程不但有IV&V國際獨立機構的驗證，也都是以檢視安全與穩定，作為通過與否的標準，更必須取得交通部的營運許可，才能進行通車！

淡海輕軌列車「行武者號」是台車公司首列「國車國造」列車，考量淡海輕軌綠山線多為高架路段，坡度陡、又有近90度的大轉彎，因此在設計車廂時納入ATP，每列車ATP造價大約350萬元。「行武者號」目前有7列車，每列車由5節車廂組成，每列造價1億2千萬元。  

李政安表示，淡海輕軌綠山線依計畫於今年底完工通車，經「初勘」和「履勘」確認安全無虞，因為交通部的「通車許可」恰巧搭上朱立倫卸任時間，並沒有趕不趕的問題，他強調，「通車也不是新北市政府說了算」。

▲▼新北市政府與新北捷運局22日召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市政府與新北捷運局22日召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

國民黨團書記長、議員林金結則表示，淡海輕軌經履勘、多次測試，達到安全標準才能試營運，朱立倫也親自搭乘，沒問題才敢通車，不用太擔心。

新北捷運公司也說明，淡海輕軌的ＡＴＰ是輔助限速的裝置，輕軌平均時速只有20多公里，主要靠駕駛員目視駕駛，這跟時速130公里高速行駛的普悠瑪、高鐵的ＡＴＰ自動保護系統完全不同，一般輕軌系統並沒有ＡＴＰ裝置，淡海輕軌是以最高的安全標準才加裝ＡＴＰ，淡海輕軌穩定性測試都已通過委員的初勘、履勘，也取得IV&V的國際獨立機構驗證報告，並無任何異常情形，確認行車安全無虞，民眾可放心搭乘。

新北市政府表示，台灣要建立依計畫核定工期完成的典範，不要延宕後通車，三環三線都以計畫核定工期克服不可抗力因素來完成為目標。

淡海輕軌運輸系統第一期統包工程自104年動工以來，歷經機廠、及藍海線路線工程計畫條件改變，綠山線主線工程仍依照原計畫期程於107年底完工通車，建立依計畫核定工期完成的典範，避免所投入公共建設及社會成本之浪費。大眾對於睽違20年以上的淡海新市鎮聯外大眾運輸系統，早已引領期盼，今能順利通車，對於新市鎮的交通與淡水地區民眾及學生通勤，提供一項便捷又安全的新選擇。

▼「淡海輕軌」相關公文、人員訓練證書及內部操作系統、感應駕駛失能操作SOP。（圖／新北市政府提供）

▲▼「淡海輕軌」相關公文、證書及內部操作系統、感應駕駛失能操作SOP。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼「淡海輕軌」相關公文、訓練證書及內部操作系統、感應駕駛失能操作SOP。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼「淡海輕軌」相關公文、證書及內部操作系統、感應駕駛失能操作SOP。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼「淡海輕軌」相關公文、證書及內部操作系統、感應駕駛失能操作SOP。（圖／新北市新聞局提供）

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