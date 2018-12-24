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淡海輕軌通了！搶搭人潮塞爆「日本迷來朝聖」　下車沒按鈕他慘被門夾

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記者張嘉晏／綜合報導

淡海輕軌綠山線今（24日）早上6點開始試營運，民眾可免費搭乘1個月。雖然今天淡水低溫又下著大雨，還是吸引許多民眾踴躍前來體驗，不過也有部分乘客反應輕軌必須要「手動開門」，很多人因此都不慎被車門夾到。

根據《東森新聞》報導，輕軌首班車從紅樹林站出發，並銜接北捷紅樹林站，一直延伸到B11崁頂站。有搭乘輕軌的民眾表示感受到「煞停不順」，車廂開門的方式也和北捷的「自動化」不同，必須要乘客自己手動按鈕開門，不少人因為不熟悉這種操作而被車門夾到。

據了解，輕軌首日營運除吸引日本鐵道迷朝聖，臉書社團「台灣鐵道路透社」今早也開了搭乘直播。影片畫面中可見，列車行駛起來平穩，唯停車起步的時候畫面較晃，到站提醒目前則是以「國、英、台和客語」4種語言廣播。另外路面軌道的路口處，目前也都設有三角錐提醒，以及交通指揮人員站點協助。

淡水輕軌不僅是全台首例國車國造的輕軌系統，更是第一條全線請藝術家做公共藝術設計的運輸系統。新北市長朱立倫表示，「我們經過了將近四年的努力正式通車」，他也希望未來不只淡海輕軌，包括環狀線、安坑、三鶯、萬大線，一條一條都能夠早一點通車，讓新北市的軌道運輸帶動整個城市的發展，成為一個軌道運輸最發達的一個大都會。

▼朱立倫昨日試乘淡海輕軌。（圖／新北市新聞局提供）

▲▼淡海輕軌正式通車。（圖／新北市新聞局提供）

另外，在車輛部分，淡海輕軌共掛有5節車廂，車廂以水藍色設計，象徵淡水的碧藍天水景色，同時以大面積景觀窗，將沿線風景都能盡收眼底。為符合淡海輕軌輕量化概念，全線採無人車站設計，進出站都沒有設置閘門，如果需要旅客服務則可透過緊急對講機和工作人員聯繫。另外站內亦都有轉乘交通動態顯示和售票機及悠遊卡加值機，十分自動且智慧化。

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