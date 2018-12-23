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朱立倫畢業倒數48小時！淡海輕軌正式通車「免費搭一個月」

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▲▼淡海輕軌綠山線將於年底通車。（圖／新北捷運公司提供）

▲淡海輕軌綠山線將於年底通車。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

「淡海輕軌」正式通車！新北市長朱立倫下午5點將親自率賓客搭乘，從淡水行政中心站，坐回輕軌紅樹林站，象徵正式通車民眾可「免費搭乘1個月」。淡海輕軌是台灣國車國造首例，綠山線自紅樹林至崁頂共11座車站，票價比照北捷架構，可使用新台幣1280元的月票，下午也將同步展開「通車嘉年華」。

新北捷運公司表示，通車典禮將結合嘉年華活動，邀請民眾同樂，共同分享新北市政建設成果。下午3點至晚間7點，將有OPEN!演唱會、藝術大道、奇幻故事屋、快閃文創市集及美食胖卡等主題活動，還有限量版的淡海輕軌通車紀念套票，包含淡海輕軌限定版幾米繪本、通車限定悠遊卡及特製卡套也將在現場開賣。

新北捷運公司表示，明早6點30分，淡海輕軌將從紅樹林站及崁頂站雙向對開，民眾可免費搭乘1個月。若從捷運紅樹林站轉乘的旅客，須在捷運紅樹林站刷卡出站，出站後左轉步行至隔壁的輕軌紅樹林站，刷卡進站搭乘。

淡海輕軌預計下午3點通車，新北捷運公司特別設計製作「閉上眼睛一下下」與「淡海輕軌遇上幾米」紀念套票，其中，「閉上眼睛一下下」限量2000套，將於通車嘉年華會場開賣，內容包含淡海輕軌限定版幾米繪本、通車限定悠遊卡與特製卡套。

▲▼淡海輕軌通車。（圖／新北捷運局提供）

▲淡海輕軌票價表。（圖／新北捷運局提供）

綠山線營運里程7.3公里，沿線設有紅樹林、竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、新市一路、淡水行政中心等7座高架候車站，以及濱海義山、濱海沙崙、淡海新市鎮、崁頂等4座平面候車站。

全線11站都設有藝術家幾米為輕軌量身訂製公共藝術作品，車站的指示牌面、刷卡機也都放上幾米公共藝術，淡海輕軌高架段的新視野，能讓乘客在等車及乘車時，將淡水河與觀音山的優美景致都盡收眼底。

新北捷運公司指出，淡海輕軌列車從設計、製造到測試，全車在台灣完成，是台灣執行國車國造首例，國營事業台車生產並結合國外設計，對於國內產業的扶植非常重要，也能帶動整個台灣產業鏈與經濟發展。

列車外型是以海為意象的流線型設計，全車採用水藍色系設計，與淡水地區的藍天海景相呼應，車廂內大型觀景車窗設計，讓每一位乘客可將淡水美景一覽無遺。

▲淡海輕軌試乘。（圖／記者于佳云攝）

捷運站內也採「無閘門」的收費方式，開放式的簡易候車站，以及擁有優先號誌並與一般車輛共用路權等特色，對民眾來說是種全新的體驗。

淡海輕軌票價比照台北捷運架構，基本票價新台幣20元，綠山線單程票價最高25元，民眾持電子票證普通卡乘車享有8折優惠，轉乘公車與捷運亦皆享有雙向轉乘優惠，同時納入1280元公共運輸定期票使用範圍，，明年6月起淡海輕軌也將導入全國最多的9大行動支付工具，未來民眾搭乘輕軌只要用手機或穿戴式裝置感應或掃描QR code完成付款。

▲▼淡海輕軌通車。（圖／新北捷運局提供）

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關鍵字：朱立倫,淡海輕軌,幾米

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