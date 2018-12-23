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影／朱立倫率眾搭乘淡海輕軌　安全檢驗過程「千錘百鍊」！

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記者羅婉庭／新北報導

「淡海輕軌」正式通車！新北市長朱立倫23日傍晚親自率賓客搭乘，從淡水行政中心站，坐回輕軌紅樹林站，象徵正式通車，明起試營運，民眾可「免費搭乘1個月」。朱立倫搭乘後表示，所有的安全性都是經過多層專業的檢驗，在這段測試期間經過千錘百鍊，裝設ATP總是有它的正面的意義，裝設之後讓整個軌道運輸更安全。

朱立倫親自搭乘淡海輕軌，車站充斥國際藝術家幾米的作品，十分童趣。朱立倫受訪表示，這段試乘期間一定是聽從大家的意見，如果需要改進的，捷運局跟捷運公司都會來改進，畢竟在正式營運以前，只要有任何缺點都儘速改進。

▲▼淡海輕軌正式通車。（圖／新北市新聞局提供）

▲淡海輕軌正式通車。（圖／新北市新聞局提供，下同）

朱立倫表示，今天是一個很高興充滿了歡樂的日子，即將迎接耶誕節，在耶誕節的前夕，新北正式淡海輕軌通車，通車之後，明天開始試乘一個月，這段期間歡迎所有的民眾一起來試乘最美麗、最有藝術感、周邊景觀最好的淡海輕軌。

他說，「我們經過了將近四年的努力正式通車」，他也希望未來不只淡海輕軌，包括環狀線、安坑、三鶯、萬大線，一條一條都能夠早一點通車，讓新北市的軌道運輸帶動整個城市的發展，成為一個軌道運輸最發達的一個大都會。

▲▼淡海輕軌正式通車。（圖／新北市新聞局提供）

朱立倫強調，試乘期間一定是聽從大家的意見，如果需要改進的，捷運局跟捷運公司都會來改進，淡海輕軌經過初勘、履勘再三的檢驗，它的安全、舒適、穩定度都沒有問題。

針對媒體問及輕軌的ATP是否有裝設之必要，朱立倫回應，所有的安全性都是經過多層專業的檢驗，在這段測試期間經過千錘百鍊，22日記者會後也有邀請媒體朋友到場驗證。他表示，相信裝設ATP總是有它的正面的意義，那能夠裝設之後讓整個軌道運輸更安全，所以我們一定要求所有的設備都能夠正常的運轉。

▲▼淡海輕軌正式通車。（圖／新北市新聞局提供）

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關鍵字：朱立倫,淡海輕軌,幾米

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