影／朱立倫倒數48h轉戰2020：之後目標很確定、很明顯！全力以赴

記者羅婉庭／新北報導

新北市長朱立倫23日傍晚親自率賓客搭乘淡海輕軌，受訪被問交接典禮後會成立競選總統的辦公室，朱立倫表示，他有看到這些報導，謝謝大家對他的關心，他也珍惜做市長的最後這一兩天，他也提到，變成市民後的「目標當然是很明顯、很確定」。

朱立倫說，明天是平安夜，後天是準新北市長侯友宜的就職典禮，他就會成為市民，「到時會跟大家說明我接下來會怎麼做，那目標當然是很明顯、很確定」，一定會全力以赴。

藍營這些年的時間，形成了朱、馬、王、吳「四個太陽」，為2020年總統大選加溫；而鬧得沸沸揚揚的「黨內初選」，黨主席吳敦義到底將如何制定遊戲規則，藍營人士分析，吳越傾向「民調＋黨員投票」，甚至「黨員民調」，反而會給朱立倫出來參選的正當性。

他進一步說明，原因是大家會覺得「吳敦義在刻意操弄」，導致黨內對朱立倫的支持度反而增加，加上這次九合一大選中吳敦義失言引起負面風波、候選人紛紛閃避不與其同台。

新北市長侯友宜的市府團隊在21日已正式成軍，未來也被外界認為，將是朱立倫角逐2020總統大位的強力後盾；此外，黨內人士證實，朱立倫團隊已在籌備辦公室，預計明年初會底定，將展開「總統規格」、全台跑透透，也不排除出國訪問等安排，在黨內氛圍上，包含盧秀燕的台中團隊、張麗善的雲林團隊、韓國瑜的高雄團隊，都會漸漸有連線作戰態勢。

在人口數量的部分，光是新北市就佔有四百萬、台中市三百萬、高雄市三百萬，過去朱立倫在故鄉桃園縣留下的政績，也有可能撼動選民投下神聖的一票，而桃園縣人口也高達兩百多萬；他的妻舅高育仁在南台灣的影響力也不容小覷。

據黨內人士指出，朱立倫團隊已經著手處理「總統層級」的辦公室，預計最快在明年一、二月組織完成，目標會規劃環繞全台的下鄉行程，用意在傾聽民意、走訪基層，更不排除要出國參訪，依角逐總統大位，慣例會走訪美方也都可能是考量。

回顧朱立倫2015年時赴美國務院拜會亞太助理國務卿羅素(Daniel Russel)、亞太副助卿董雲裳(Susan Thornton)等，對談7個多小時後，前往國務院，會晤副國務卿布林肯(Antony Blinken)，當時他與美國官員深入討論了經貿、兩岸與東亞安全等議題。黨政人士直言，未來朱陣營若有安排再度造訪美方，獲得國際的建議與支持，勢必會是他再次角逐總統大位的必經之路。

針對國民黨朱、馬、王、吳的長期民調數據顯示，朱立倫支持度最高；而選舉今年結果出爐，嫡系子弟兵侯友宜守住新北，親朱的盧秀燕高票拿下台中，妻舅高思博在台南即使沒勝也打得漂亮，朱立倫依舊是最大贏家，而前行政院長王金平也不排除會加入戰局。

▲馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）